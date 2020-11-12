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Zuhal Topal'la Sofrada 474. Bölüm Tekrarı Tek Parça HD İzle 12 Kasım Perşembe
Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX TV ekranlarında izleyici ile buluşan Zuhal Topal’la Sofrada, gelin ve kayınvalideleri bir araya getiriyor
Gündem 12.11.2020, 21:22 12.11.2020, 21:23
Kıyasıya rekabet ve doyasıya lezzetlerin bulunduğu programa ilgi oldukça büyük. Dual Yapım’ın yapımcılığı ile ekranlara gelen gündüz kuşağı programında seyirciler aradığını buluyor. Rekabetin giderek arttığı programda, gelinler ve kayınvalideler 15 bin TL’lik ödül için kıyasıya yarışıyor.