Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal’in sunuculuğunu üstlendiği “Zuhal Topal’la Sofrada”, bu hafta Eskişehir sofralarına konuk oluyor.Eskişehirli kadınların kıyasıya rekabeti!

Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX izleyicisiyle buluşan programı için Eskişehir yolunu tutan Topal, programda bu defa Eskişehirli kadınları yarıştırıyor. Bu hafta FOX’ta yayınlanacak olan bölümlerde kadınlar Eskişehir’in yöresel yemeklerini, geleneksel lezzetlerini yarışmacılara sunacaklar, izleyicilere birbirinden lezziz tarifler verecekler.

Ekranların sevilen ismi Zuhal Topal’in sunuculuğunu üstlendiği “Zuhal Topal’la Sofrada”, bu hafta Eskişehir sofralarına konuk oluyor.

Eskişehirli kadınların kıyasıya rekabeti!

Hafta içi her gün saat 16.00’da FOX izleyicisiyle buluşan programı için Eskişehir yolunu tutan Topal, programda bu defa Eskişehirli kadınları yarıştırıyor. Bu hafta FOX’ta yayınlanacak olan bölümlerde kadınlar Eskişehir’in yöresel yemeklerini, geleneksel lezzetlerini yarışmacılara sunacaklar, izleyicilere birbirinden lezziz tarifler verecekler.

Zuhal Topal ata bindi!

Sevilen sunucu Zuhal Topal, Eskişehir çekimleri sırasında ata binmeyi, Porsuk Çay’ında gondola binmeyi ve bol bol alışveriş yapmayı da ihmal etmedi.

Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği, gelin ve kayınvalideleri buluşturan, kıyasıya rekabetin yaşandığı “Zuhal Topal ile Sofrada”, hafta içi her gün yeni bölümleriyle FOX’ta.

464. Bölüm Fragmanı

Zuhal Topal'la Sofrada 464. Bölüm (29 Ekim 2020) Canlı izle!

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