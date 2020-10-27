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Zuhal Topal'la Sofrada 462. Bölüm yayında hemen izle! 27 Ekim Salı
Hafta içi her gün gündüz kuşağında yayınlanacak yemek yarışmasında Zuhal Topal, gelin ve kayınvalideleri buluşturacak, kıyasıya rekabet yaşanacak. Zuhal Topal’la Sofrada hafta içi her gün 16.00'da FOX’ta.
Gündem 27.10.2020, 19:20
Birçok ülkede yayınlanan, dünyaca ünlü format şirketi Global Agency’ye ait Momsters isimli yarışma formatı, “Zuhal Topal’la Sofrada” adıyla evlerinize konuk olacak.
Gelinler pişirecek, kayınvalideler tadacak, ortalık epey ısınacak!
Kahkahaya, eğlenceye ve lezzete doyamayacaksınız!
Yapımcılığını Dual Yapım’ın üstlendiği “Zuhal Topal’la Sofrada”, saat 16.30’da FOX’ta.