Ziraat Bankası Kredi Paketleri (02.01.2020)

Her Türlü İhtiyacınız İçin Tüketici Kredisi!

Tüm bireysel ihtiyaçlarınızın finans​manında kullanabileceğiniz 60 aya kadar vade imkânına sahip Tüketici Kredimize hemen başvurun, paranız uygun faiz oranları ve dilediğiniz ödeme seçenekleriyle en kısa sürede cebinizde olsun.​​

​​​​​Özellikler

Dilediğiniz ödeme seçenekleriyle esnek bir yapıya sahiptir.

60 aya kadar vade imkânı bulunmaktadır.

Şahsi ve/veya maddi teminat alınmaktadır.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine Hayat Sigortası* ürünü sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. acentesidir.

Bugünün Evini Yarına Bırakma!

Bankamız Konut Kredisi'ne hemen başvurun, 180 aya kadar vade imkânı ile hayalinizdeki evin sahibi olun.​​

Özellikleri

180 aya kadar vade ile satın alacağınız konutun eksper​tiz değerinin en fazla %80’ine kadar kredi kullanabilirsiniz.

Krediye konu gayrimenkul üzerine ipotek tesis edilir. Gerekli görülmesi halinde ek teminat talep edilebilir.

Bankamız, bireysel kredi kullanan müşterilerine hayat, konut ve zorunlu deprem sigortası* ürünlerini sunmaktadır.

*Hayat Sigortası ürünleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş., konut ve zorunlu deprem sigortası ürünleri ise Ziraat Sigorta AŞ tarafından sunulmakta olup, Ziraat Bankası Şubeleri Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş ile Ziraat Sigorta A.Ş. acentesidir.

Maaşını Ziraat'ten Alan Çalışanlara Özel Krediler Ziraat'te!

​​Maaş ödemelerini Bankamız aracılığı ile alan çalışanlar, Çalışanın Artısı Kredi Paketi ile konut ve nakit ihtiyaçlarını avantajlı koşullar ile karşılıyor, Dijital Kredi ürünü ile şubeye gitmeden kredi kullanabiliyor.

Tüketici Kredisi

Tüketici Kredisi Tablosu

Kredi TutarıKredi Vadesi (Ay)Faiz Oranı (%)Tahsis ÜcretiTaksit TutarıYıllık Maliyet

Oranı (%)

20.000 TL601,17100 TL495,42 TL18,4957

Konut Kredisi

Konut Kredisi Tablosu

Kredi TutarıKredi Vadesi (Ay)Faiz Oranı (%)Tahsis ÜcretiTaksit TutarıYıllık Maliyet Oranı (%)

100.000 TL1200,99500 TL1.427,78 TL12,8907

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