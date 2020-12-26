Zehra İbo Show'da- Cennetten Çiçek - Acılara Yürüyor Korkmuyorum Sözleri
Zehra İbo Show'da "Cennetten Çiçek" şarkı sözleri ile
"Cennetten Çiçek" şarkı sözleri ile
Bi başıma koyup gitme yar
Önümüzde baharlar var
Aldanma geçer ayazlar
Sensiz bana dünya dar
Kapanmıyor açtığın yaralar
Hesabını sorar yaradan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Kaybolmuş bi gençliğim varda
Alacaklıyım yıllardan
Bi başıma koyup gitme yar
Önümüzde baharlar var
Aldanma geçer ayazlar
Sensiz bana dünya dar
Kapanmıyor açtığın yaralar
Hesabını sorar yaradan
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Kaybolmuş bi gençliğim varda
Alacaklıyım yıllardan
Yolum hem yokuş hem karanlık
Derdime dert ekleme dön artık
Gittiğinden beri peşimde yalnızlık
Kim dost kim düşman tanıdık
Hep yalancı sözlere inandık
Güvendik olur olmadık
Acılara yürüyor korkmuyorum
Arada bir kalbini yokluyorum
Cennetten çiçek mi topluyorum
Herkesi sen gibi kokluyorum
Ama sen başka bir kollarda
Sana sarhoşum yollarda
Kaybolmuş bi gençliğim varda
Alacaklıyım yıllardan