Zehra İbo Show'da- Cennetten Çiçek - Acılara Yürüyor Korkmuyorum Sözleri

"Cennetten Çiçek" şarkı sözleri ile

Bi başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim varda

Alacaklıyım yıllardan

Bi başıma koyup gitme yar

Önümüzde baharlar var

Aldanma geçer ayazlar

Sensiz bana dünya dar

Kapanmıyor açtığın yaralar

Hesabını sorar yaradan

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim varda

Alacaklıyım yıllardan

Yolum hem yokuş hem karanlık

Derdime dert ekleme dön artık

Gittiğinden beri peşimde yalnızlık

Kim dost kim düşman tanıdık

Hep yalancı sözlere inandık

Güvendik olur olmadık

Acılara yürüyor korkmuyorum

Arada bir kalbini yokluyorum

Cennetten çiçek mi topluyorum

Herkesi sen gibi kokluyorum

Ama sen başka bir kollarda

Sana sarhoşum yollarda

Kaybolmuş bi gençliğim varda

Alacaklıyım yıllardan