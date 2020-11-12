Son Dakika
Zahide Yetiş'le Gelin Görün 54. Bölüm Tekrarı Tek Parça HD İzle 12 Kasım Perşembe
Zahide Yetiş'le Gelin Görün 54. Bölümde görümce Dilek Hanım ve gelini Gizem yarışıyor
Gündem 12.11.2020, 14:23
Zahide Yetiş'le Gelin Görün 54. Bölümde:
görümce Dilek Hanım ve gelini Gizem yarışıyor. Dilek Hanım nasıl bir kıyafet seçecek? Gizem, hazırladığı ikramlıklarla diğer kayınvalidelerden puan toplayabilecek mi?
Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, "Zahide Yetiş'le Gelin Görün"de, Kanal D ekranında yarışıyor.
görümce Damla Hanım ve gelini Gül yarışıyor. Damla Hanım nasıl bir kıyafet seçecek? Gül, hazırladığı ikramlıklarla diğer kayınvalidelerden puan toplayabilecek mi?
Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, "Zahide Yetiş'le Gelin Görün"de, Kanal D ekranında yarışıyor.