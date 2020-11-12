Zahide Yetiş'le Gelin Görün 54. Bölüm Tekrarı Tek Parça HD İzle 12 Kasım Perşembe

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 54. Bölümde:

görümce Dilek Hanım ve gelini Gizem yarışıyor. Dilek Hanım nasıl bir kıyafet seçecek? Gizem, hazırladığı ikramlıklarla diğer kayınvalidelerden puan toplayabilecek mi?

Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, "Zahide Yetiş'le Gelin Görün"de, Kanal D ekranında yarışıyor.

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 53. Bölümde:görümce Damla Hanım ve gelini Gül yarışıyor. Damla Hanım nasıl bir kıyafet seçecek? Gül, hazırladığı ikramlıklarla diğer kayınvalidelerden puan toplayabilecek mi?

Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, "Zahide Yetiş'le Gelin Görün"de, Kanal D ekranında yarışıyor.

TEKRARINI İZLE