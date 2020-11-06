Zahide Yetiş'le Gelin Görün 50. Bölüm Tekrarı Tek Parça HD İzle 6 Kasım Cuma

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 50. Bölüm Fragmanı yayında! Sevil Hanım'ın alışveriş çılgınlığı!

Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, "Zahide Yetiş'le Gelin Görün"de, Kanal D ekranında yarışıyor.

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 48. Bölüm / 04.11.2020

Zahide Yetiş'le Gelin Görün 48. Bölümde kayınvalide Fatma Hanım ve gelini Dilara yarışıyor. Fatma Hanım nasıl bir kıyafet seçecek? Dilara, hazırladığı ikramlıklarla diğer kayınvalidelerden puan toplayabilecek mi?

Moda konusunda en iddialı kayınvalideler ile hamaratlığına, temizliğine ve misafirperverliğine en güvenen gelinler, "Zahide Yetiş'le Gelin Görün"de, Kanal D ekranında yarışıyor.

Zahide Yetiş, yeni programını ve heyecanını anlattı:“Kanal D ile yeniden bir ilk gerçekleştireceğiz”

“Zahide Yetiş’le Gelin Görün” benim için kesinlikle ilklerin projesi oldu. Bir kere hayatımda ilk’lerin oluşmasını sağlayan kanalım Kanal D ile yeniden bir ilk gerçekleştireceğiz. Çünkü o zamanlarda Doktorum çok özel bir proje idi. Zahide Yetiş’le Gelin Görün de çok özel bir proje olacak.

Bir de ben programın tanıtımında ilk defa kayınvalidem ile ekran karşısına çıktım ve bunun heyecanını iki kadın beraber yaşadık. Konsept de buna çok uygundu. Bu da benim için bir ilk oldu. Yine ilk kez bambaşka bir yarışma programı ile izleyici karşısına çıkacağım. Yaptığım her programda zaten kadına ve hayata hep yakın durdum. Ama şimdi bir de yarışma heyecanı ile ekranda olacağım. İnşallah ilk’lerin projesi bana da çok güçlü, çok keyifli, çok kahkahalı ilk’ler getirir.

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