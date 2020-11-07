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Yılmaz Erdoğan ile Öğrence 1. Bölüm tek parça full İzle
Tiyatrocu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatro severlerle paylaşıyor. TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım’dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.
Gündem 07.11.2020, 22:33 07.11.2020, 22:42
Tiyatrocu ve yönetmen Yılmaz Erdoğan birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatro severlerle paylaşıyor.
TRT 2’nin yeni programı "Yılmaz Erdoğan ile Öğrence", 7 Kasım’dan itibaren her cumartesi saat 20.00'de ekrana gelecek.
Erdoğan yazar, yönetmen ve oyuncu olarak birikimini yazar adayları, sinema ve tiyatroseverlerle paylaşacak.
Bir sınıf ortamında geçen ve 13 bölümden oluşan programda Erdoğan, senaryo yazarlığı alanına meraklı olan ve yazmak isteyen her yaştan yazar adaylarına yol gösterecek.
Erdoğan, öğrenme ile eğlenceyi birleştiren bir üslubuyla uluslararası kurallara uygun biçim-içerik dengesi içinde senaryo yazma tekniklerini kendine has diliyle anlatacak.