Yıldız Tilbe - Kendimi Çağırıyorum Şarkı Sözleri
Yıldız Tilbe'nin, Özdemir Müzik etiketiyle yayınlanan "Kendimi Çağırıyorum" isimli tekli çalışması, Şarkı Sözleri
Gündem 04.02.2022, 16:08 04.02.2022, 16:12
"Kendimi Çağırıyorum" şarkı sözleri ile
Kendimi çağırıyorum ne gelen var ne giden
En dibe bağırıyorum ne duyan var ne bilen
Gitgide dağılıyorum bir yere sığamıyorum
Her geçene soruyorum kendimi bulamıyorum
Benim bu halimi gören sen neden kaçıyorsun
Yardım etmiyorsun ele benziyorsun
Benim her halimi bilen sen neden susuyorsun
Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun
Benim her halimi bilen sen neden susuyorsun
Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun
Geçmişe bakıyorum bak ne güzelmiş ne erken
Mutluyuz fotoğraflarda bir ağızdan gülerken
Şimdi kalıcı tek gerçek yıkılacak yerim yok
Aynı sona ne gerek gönlünü yapamıyorum
Benim bu halimi gören sen neden kaçıyorsun
Yardım etmiyorsun nasıl duruyorsun
Benim her halimi gören sen neden susuyorsun
Kimden korkuyorsun beni sevmiyorsun