Yılbaşı ne zaman, 1 Ocak 2021 hangi güne denk geliyor?
1 Ocak’ın resmi tatil olması nedeniyle yılbaşının hangi güne denk geldiği merak konusu oldu. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 31 Aralık 2020 günü Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi heyecanı yaşanacak. Peki, 1 Ocak 2021 ne zaman?
Yılbaşının hangi güne denk geldiği 2021 takviminin açıklanmasının ardından ortaya çıktı. 31 Aralık 2020’nin ve 1 Ocak 2021’un hafta içine denk gelmesi nedeniyle yılbaşı tatilinin hangi gün olacağı merak konusu olmuştu. 2021 takvimine göre bu yıl 1 Ocak Cuma gününe denk gelecek ve çalışanlar resmi izinli sayılacak.
YENİ YIL TATİLİ
1 Ocak Cuma gününe denk gelen yılbaşı tatilini pazartesi ile birleştirenler hafta sonuyla birlikte toplamda 3 gün tatil yapmış olacak.
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI TATİLİ
1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ TATİLİ
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü cumartesi günü kutlanacak. ekstra tatil olmayacak.
19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI
Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı Çarşamba gününe denk gelecek, Çalışanlar ve öğrenciler için bugün resmi tatil uygulanacak..