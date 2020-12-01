Yeni Yasaklar hangi gün, saat kaçta başlıyor?

Hafta içi her gece, saat 21.00 ile sabah 05.00 arası sokağa çıkma sınırlaması uygulanacaktır. Hafta sonları ise Cuma akşamı 21.00’den Pazartesi sabahı 05.00’e kadar devam edecektir. Uygulama 1 Aralık salı günü saat 21.00’den itibaren başlıyor.

İlk uygulama olarak 01.12.2020 Salı günü saat 21.00'de başlayıp 02.12.2020 Çarşamba günü saat 05.00'de bitecek şekilde tüm vatandaşlarımız için sokağa çıkma kısıtlaması getirilecek olup bundan sonraki haftalarda da Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma günleri uygulama yukarıda belirtildiği şekilde devam edecektir.