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Yeni Sezon Kim Milyoner Olmak İster'e Nasıl Başvurulur?
Atv kanalında uzun yıllardır yayınlanmaya devam eden Kim Milyoner Olmak İster adlı yarışma programına başvurmak için haber detayımızı ziyaret edebilirsiniz
Gündem 17.10.2020, 10:27
Dünyanın en çok seyredilen yarışması
Genel Hikaye
Dünyanın en çok seyredilen ve kazandıran yarışma programı atv ekranlarında devam ediyor!
12. soruyu da doğru yanıtlarsanız kazanacağınız ödül tam 1 Milyon TL.
Milyoner olmak için son kararınızı vermeye hazır mısınız?
(Daha önce başvuru yapan adaylar başvurularını yenileyebilirler)