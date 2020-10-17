Yeni rezerv miktarı açıklandı mı? 17 Ekim 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk müjdeyi böyle duyurmuştu: “Fatih sondaj gemimiz hamdolsun 320 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfetmiş durumda..." Türkiye şimdi Karadeniz'deki doğal gaz keşfinden gelecek bir müjdeyi daha bekliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Zonguldak'ın 175 kilometre açıklarında faaliyet sürdüren Fatih sondaj gemisine gidecek ve saat 15.00'te yeni rezerv miktarını açıklayacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bölgede sondaj yapan Yavuz gemisinin, bir süredir yürüttüğü çalışmayı bitirip bakım için limana yanaştığı, bakımının ardından yeni sondajlar için Akdeniz’e açılacağını ve güvenliğinin donanma tarafından sağlanacağını anlatarak, şunları kaydetti: “Aynı şekilde Oruç Reis sismik araştırma gemimiz de bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla yeniden Akdeniz'deki görevine döndü. Barbaros Hayretin Paşa gemimiz ise Akdeniz'deki sismik araştırma çalışmalarına zaten devam ediyor. Avrupa Birliği ve NATO platformlarında yürütülen görüşmelerdeki sözlerini tutmayan Yunanistan'a ve Kıbrıs Rum kesimine hak ettikleri cevapları sahada vermeyi sürdüreceğiz. Ülkemizin sondaj filosuna kattığımız son gemi olan Kanuni, bakım çalışmalarının bitmesinin ardından, Karadeniz'deki görevi için yola çıktı. Önce İstanbul'a, ardından Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj sahasına ulaşacak Kanuni gemimizin faaliyetlerinden de müjdeli haberler bekliyoruz.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fatih sondaj gemisinin keşfettiği 320 milyar metreküplük doğal gaz rezervi haberinin milleti âdeta sevince boğduğunu belirterek, “Bu gemimizin hâlen süren sondaj çalışmalarından yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız” müjdesini verdi.

[Zonguldak'tan yaklaşık 170 kilometre açıkta yer alan Sakarya Gaz Sahası (Tuna-1 Lokasyonu) - Harita: TRT Haber/ Nursel Cobuloğlu]]

Zonguldak Ereğli açıklarındaki Tuna-1'de sondaja başlayan ve umutları boşa çıkarmayan "Fatih" 320 milyar metreküp ile, tarihi bir doğal gaz keşfine imza atmıştı.