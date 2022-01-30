Yemeksepeti ve Getir Şubat 2022 Güncel İndirim Kampanya Kodları

Türkiye'nin en büyük online yemek sipariş uygulamalarından birisi olan Yemeksepeti pandemi döneminde artan paket uygulamaları sonrasında artan rekabet dolayısıyla her ay yeni üyeler için indirim kodları hazırlıyor. Her aya özel 2 adet indirim kuponu açıklayan Yemeksepeti, Getir'in GetirYemek için hazırladığı kampanyalar neticesinde geride kalmamak adına promosyonlarını arttırdı. İki büyük dev şirketin arasında geçen bu rekabette kullanıcılar da indirimli bir şekilde yemek yiyebiliyorlar. Peki Yemeksepeti ve Getir Şubat ayı 2022 güncel indirim ve kampanya kodları neler? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Yemeksepeti 2022 Şubat Ayı İndirim Kodları

Türkiye'de 2001 yılında faaliyete başlayan Yemeksepeti uygulaması kullanıcıların mobil veyahut masaüstü cihazları üzerinden birkaç işlem ile adreslerine yemek söylediği bir uygulama işlevi görmektedir. Restoranlar ve kullanıcılar arasında köprü oluşturan Yemeksepeti uygulaması Türkiye'de en fazla kullanılan mobil uygulamalardan bir tanesidir.

Pandemi döneminde insanların evlerinde daha fazla vakit geçirmesi ile birlikte hızlanan paket uygulamaları neticesinde Yemeksepeti kampanyalarına yeni promosyonlar ekledi. İşte Şubat 2022 Yemeksepeti güncel indirim kodları haber50.com adresinde yer alıyor.

Yemeksepeti Şubat 2022 güncel indirim kodu: HEMENYE25

Getir 2022 Şubat Ayı İndirim Kodları

Yemeksepeti uygulamasının ardından pandemi döneminde etkinliklerini hızlandıran Getir uygulaması aldığı yatırımlar ile birlikte neredeyse Türkiye'nin birçok ilinde hızlı bir şekilde hizmet vermeye başladı. Online market uygulaması olarak sektöre giriş sağlayan Getir uygulaması sonrasında GetirYemek uygulaması ile de birlikte Yemeksepeti'ne resmen tüm alanlarda rakip oldu.

Pandemi döneminde hızlı bir şekilde marka bilinirliğini arttıran Getir uygulaması yaptığı kampanyalar ile birçok kullanıcıyı kendi uygulamasına çekmeyi başardı. Peki Getir Şubat ayı güncel indirim kodu ne? İşte detaylar haberde...

Getir Şubat 2022 güncel indirimler:

Online market siparişlerinizi ucuzlatabilmeniz için avantajlı bir getir indirim kampanyası var! Bu kapsamda birçok üyenin hesabına 20TL indirim tanımlandı. Bu indirim üyelerin alışveriş durumuna göre 40TL, 80TL veya 120TL tutarındaki alışverişlerde kullanılabiliyor. Hesabınıza girerek kampanyalar bölümünden kendi indirim tutarınıza bakabilirsiniz.

Getir yemek siparişleri için bir indirim fırsatı var! Bu kampanya 30TL’nin üzerindeki siparişlerde 15TL indirim sağlar. 30TL’ye kadar olan siparişler için de 15TL ödenir. Örnek sepet tutarı ve ödeme tablosu şu şekildedir:

“Sepet 25TL ise 15TL ödeniyor.”

“Sepet 30TL ise 15TL ödeniyor.”

“Sepet 40TL ise 25TL ödeniyor.”