Yemeksepeti Banabi Çalışanları Protestoda! Düşük Zamlar Çalışanları Sinirlendirdi! Yemeksepeti Banabi Kuryeleri Ne Kadar Kazanıyor?

Yemeksepeti tarafından açıklanan sefalet zammı sonrasında çalışanların tepkisi halen sürüyor. Protestolar işe yaracak mı? İşte detaylar... Yemeksepeti Banabi ve Vale kuryeleri kendilerine yapılan düşük zam oranı sonrasında iş bırakma eylemi gerçekleştirdi. İşlerini bırakan kuryeler yönetimden hakları olan zammı istiyor. %8 oranında bir zam uygulayan Yemeksepeti şirketi bu olaylar sonrasında henüz bir açıklama yapmadı. Peki Yemeksepeti Banabi kuryeleri ne kadar kazanıyor? Ne kadar zam geldi? İşte detaylar haberimizin devamında yer alıyor.

Yemeksepeti Banabi Kuryeleri Ne Kadar Kazanıyor?

Toplu teslimat özelliğine de sahip olduğu için, bir sefer dışarı çıkıp istediğiniz kadar teslimat yapabilme şansınız var! Yani Yemeksepeti Banabi kurye kazanç konusunda aylık 7.000 – 8.000 TL gelir elde etmeniz mümkün!

Maaşlarına yapılan yüzde 32,7 zam teklifini kabul etmeyen Yemek Sepeti ve Banabi çalışanları dün başladıkları eylemlerine devam ediyor.

Yaptıkları işin asgari ücret seviyelerini hak etmediğini söyleyen Murat Karataş, “Bu iş 4 bin 253 liraya yapılmaz. Motosikletli kuryelik tehlikeli bir iş, bize 5 bin veya 5 bin 500 lira gibi bir para verecekler ki bu işi yapabilelim” dedi.

Yapılan protestolar sonrası Banabi kuryelerine yapılacak zam oranın arttırılması ve maaş seviyelerinin 5 bin 250 TL seviyelerine çıkarılması bekleniyor.