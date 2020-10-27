Yasak Elma 82. Bölüm HD Tek Parça full ve 83. Bölüm Fragmanı İzle 26 Ekim Pazartesi

82. BÖLÜM ÖZETİ

Düğün hazırlıkları tüm hızıyla devam ederken, Halit oğlunun velayetini alabilmek için Yıldız ve Kerim ilişkisiyle ilgili somut delillerin peşine düşmüştür. Tam ümidini kaybettiği esnada, beklemediği bir el ona yardım teklifinde bulunur. Halit’in zorlu bir karar vermesi gerekecektir.

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81. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Yıldız’ın arasındaki gerginlik herkese sıçramaya başlamışken, Şahika, Yıldız’la yakınlık kurma çabasına girer. Asuman, Halit ve Yıldız’ın bir aksilik olmadan evlenmeleri için elinden geleni yapıyordur. Ancak kimsenin bilmediği, Halit’in bambaşka bir planının olduğudur.

80. BÖLÜM ÖZETİ

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.