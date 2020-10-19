Yasak Elma 81. Bölüm Full İzle Fox TV! 19 Ekim 2020

Ender ve Kaya’nın boşanmasının ardından, Şahika onların bir daha bir araya gelme ihtimallerini tamamen ortadan kaldırmak için Yıldız’ı kullanmaya karar verir. Ender ve Yıldız’ın arası giderek açılırken, kurdukları ittifak sarsılmak üzeredir. Ender’in sinirle Yıldız’a söyledikleri Yıldız’ın hayatını alt üst edecektir.

Yıldız, Kaya ve Ender’i barıştırmak için kolları sıvarken, diğer taraftan da Kerim’den uzak durmaya çalışır. Şahika, Kaya ve Ender’in dargınlığından faydalanarak onları kesin bir şekilde ayırmak için kusursuz bir plan yapar.

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Pazartesi günleri saat 20.00’de FOX’ta yayınlanan “Yasak Elma” dizisinde Talat Bulut, Şevval Sam, Onur Tuna, Eda Ece, Sevda Erginci’ye; Şafak Pekdemir, Barış Aytaç, İrem Kahyaoğlu, Kıvanç Kasabalı, Nilgün Türksever, Sinan Eroğlu, İlker Kaboğlu, Ayşegül Çınar ve Tuğçe Koçak gibi başarılı isimler eşlik ediyor.

Çekimleri İstanbul’da devam eden dizide; Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştir. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur. Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır.