Yasak Elma 131. Yeni Bölüm Saat Kaçta Başlıyor, Saat Kaçta Bitiyor?

Yasak Elma yeni bölüm, 14 Şubat 2022 Fox TV yayın akışı içerisinde yer alıyor. Bu akşam Fox TV’de 20:00’de Yasak Elma’nın yeni bölümü yayınlanacak. Fox TV Yayın Akışına göre ise 20.00 da başlayarak 23.45 te bitecek...

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM

23.45 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY ALT YAZILI

02.30 EN HAMARAT BENİM

05.00 KEFARET ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI

Çağatay ile Ender’in birlikteliklerini açıklamaları Yıldız ve Doğan’a büyük şok yaşatırken, Kumru hamileliğini söyleyememenin üzüntüsünü yaşıyordur. Yaşanılan talihsiz bir olay hiç umulmadık şekilde Kumru ve Yıldız’ı bir araya getirecektir…

HİKAYE

Hasan Ali’nin evinde yaşanan patlamanın üstünden altı ay geçmiştir. Patlama sonrasında Ender ve Yıldız yaralı kurtulurken, Hasan Ali vefat eder. Yapılan soruşturmanın ardından bombalamayı Hasan Ali’nin hasımlarının yaptığı anlaşılır ve dava kapanır.

Babasının ani ölümü yüzünden bunalıma giren Çağatay’ın Yıldız’la arası oldukça kötüdür. Yıldız, kocasıyla arasını düzeltmek için elinden geleni yapar.

Bu sırada yan yalıya genç, güzel ve cemiyetin yeni gözdesi olan Kumru Yıldırım taşınmıştır. Kumru, Doğan Yıldırım adlı ünlü iş adamının tek kızıdır. Doğan kızını el bebek gül bebek büyütmüş ve bir hayli şımartmıştır. Yurt dışındaki eğitimini tamamlayan Kumru İstanbul’a döner dönmez, babasının sahibi olduğu yalıya yerleşir.

Kumru oldukça güzel, modern, pervasız ve özgüvenlidir. Babasının imkanları, kendi fiziki özellikleri, eğitimi ve alt yapısı sayesinde kimseye müdanası olmayan bir kadındır.

Yıldız sürekli sosyete ve moda dergilerine kapak olan Kumru’yu kendine rol model olarak benimser.

Zehra Amerika’ya yerleşmiştir. Ender ise patlama sonrası iyileştikten sonra Kaya’yla birlikte Londra’ya taşınır. Beraberlikleri bir süre çok mutlu ilerlese de, zamanla monotonlaşmaya başlar. Ender, Londra’da sıradan bir kadın olmaktan mutlu değildir. Uzun süren tartışmalar sonrası çift yollarını ayırmaya karar verir. Hasan Ali’nin ölümü sonrası Çağatay yaşadığı bunalımın da etkisiyle işlerle ilgilenmemiş ve şirket kötü duruma düşmüştür.

Ender Kaya’dan ayrılıp İstanbul’a geri dönerken en büyük motivasyonu şirketteki işine geri dönmek ve sallantıda olan holdingin durumunu toparlamaktır.

Ender İstanbul’ daki hayatına hızlı bir dönüş yaparken, Yıldız da Çağatay’ı yeniden kazanma telaşındadır.

KÜNYE

YAPIM: MEDYAPIM

YAPIMCI: FATİH AKSOY

YÖNETMEN: ECE ERDEK KOÇOĞLU

ÖYKÜ & SENARYO: MELİS CİVELEK - ZEYNEP GÜR

UYGULAYICI YAPIMCI: ŞELALE BASKICI