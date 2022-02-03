Yasak Elma 130. Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı!

Başrollerinde Şevval Sam ve Eda Ece gibi birbirinden başarılı oyuncuların olduğu Fox TV nin Reyting Rekortmeni dizisi Yasak Elma dizisinin 7 şubatta yayınlanacak olan 130. bölüm yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Yasak Elma Son Bölüm Özeti

Yıldız ve Doğan’ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur. Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir. Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.