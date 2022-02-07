Yasak Elma 130. Bölüm Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?
Yasak Elma Yeni bölümüyle Bu Akşam 20.00'de Fox'ta başlıyor. İlk 1 saat geçmiş bölümün özetinin yayınlandığı dizide yeni bölüm 21.00 itibari ile başlayıp FOX TV yayın akışında belirtildiği üzere 23.45 te Evlilik Hakkında Her şey adlı dizinin başlamasıyla bitiyor.
Gündem 07.02.2022, 22:05 07.02.2022, 22:07
Yasak Elma Yeni bölümüyle Bu Akşam 20.00'de Fox'ta başlıyor. İlk 1 saat geçmiş bölümün özetinin yayınlandığı dizide yeni bölüm 21.00 itibari ile başlayıp FOX TV yayın akışında belirtildiği üzere 23.45 te Evlilik Hakkında Her şey adlı dizinin başlamasıyla bitiyor.
7 Şubat 2022 Fox Tv Yayın Akışı
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 EKONOMİ ARASI CANLI
11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM
23.45 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY ALT YAZILI
02.30 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI
05.00 KEFARET ALT YAZILI
06.00 KADIN ALT YAZILI