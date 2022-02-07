Yasak Elma 130. Bölüm Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Yasak Elma Yeni bölümüyle Bu Akşam 20.00'de Fox'ta başlıyor. İlk 1 saat geçmiş bölümün özetinin yayınlandığı dizide yeni bölüm 21.00 itibari ile başlayıp FOX TV yayın akışında belirtildiği üzere 23.45 te Evlilik Hakkında Her şey adlı dizinin başlamasıyla bitiyor.