Yasak Elma 130. Bölüm Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Yasak Elma Yeni bölümüyle Bu Akşam 20.00'de Fox'ta başlıyor. İlk 1 saat geçmiş bölümün özetinin yayınlandığı dizide yeni bölüm 21.00 itibari ile başlayıp FOX TV yayın akışında belirtildiği üzere 23.45 te Evlilik Hakkında Her şey adlı dizinin başlamasıyla bitiyor.

Gündem 07.02.2022, 22:05 07.02.2022, 22:07
Yasak Elma 130. Bölüm Ne Zaman Başlıyor, Ne Zaman Bitiyor?

Yasak Elma Yeni bölümüyle Bu Akşam 20.00'de Fox'ta başlıyor. İlk 1 saat geçmiş bölümün özetinin yayınlandığı dizide yeni bölüm 21.00 itibari ile başlayıp FOX TV yayın akışında belirtildiği üzere 23.45 te Evlilik Hakkında Her şey adlı dizinin başlamasıyla bitiyor.

7 Şubat 2022 Fox Tv Yayın Akışı

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 EKONOMİ ARASI CANLI

11.00 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

13.00 EN HAMARAT BENİM YENİ BÖLÜM

16.45 FULYA İLE UMUDUN OLSUN CANLI

19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI

20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM

23.45 EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY ALT YAZILI

02.30 KANUNSUZ TOPRAKLAR ALT YAZILI

05.00 KEFARET ALT YAZILI

06.00 KADIN ALT YAZILI

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