Yasak Elma 129. bölüm izle tek parça! Yasak Elma son bölüm full izle!

YASAK ELMA 129. BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız ve Doğan’ın ani evliliği tüm şimşekleri üstlerine çekmelerine neden olur.Ender uğradığı bu ihaneti affetmeyecektir.Doğan’ın evinde Kumru ve Yıldız savaşı başlamışken, Ender de kendine yeni bir yandaş arayışındadır.

YASAK ELMA 128. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru ve Çağatay evlilik hazırlıklarını herkesin gözüne sokmaya çalışırlarken, Ender Doğan’ı etkilemek için bir plan yapar. Yıldız ise Doğan’la birlikte son gülen olmak ve intikamını almak için harekete geçecektir…

YASAK ELMA 127. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru ve Çağatay’ın oynadığı oyun bir tek Yıldız’ın değil Ömer’in de canını yakmıştır. Yıldız yaşadığı şoku ve ihaneti kabul etmekte zorlanırken, Ömer’den haber alınamaz. Ender ise Arzu’nun peşine düşmesinin cezasını ödeyecektir…

YASAK ELMA 126. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru, Yıldız’ı inandırmak için Ömer’le yakınlaşmaya devam ederken, Çağatay’la yaptığı tartışma onu bambaşka bir yola sokar. Kumru’nun aklında onu üzen herkesten intikam almak vardır. Yıldız ise Ömer ve Kumru’nun evleneceğinden emin olarak harekete geçecektir…

YASAK ELMA 125. BÖLÜM ÖZETİ

Kumru Ömer’le yaklaşmaya devam ederken, Yıldız Kumru’nun davranışlarını şüpheli bularak araştırmaya başlar. Çağatay ise Yıldız’dan bir an önce boşanarak Kumru’nun oyununa bir son vermek istiyordur…

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