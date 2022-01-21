Yarıyıl tatili uzayacak mı? Okullar ne zaman açılacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yarıyıl tatiliyle ilgili değerlendirme yaptı.

Öğrencilerin tatillerini değerlendirerek dinlenmelerini, en az 1 kitap okumalarını tavsiye eden Bakan Özer, "Öğrencilerimize ve tüm öğretmenlerimize iyi tatiller diliyorum" dedi.

Tatil uzayacak mı?

Bakan Özer, bilimsel verilerle hareket ettiklerini söyledi. "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" açıklamasını yaptı.

Yüz yüze eğitim devam edecek mi?

Milli Eğitim Bakanı Özer, "Yarıyıl tatilini uzatmamızı gerektiren bir durum söz konusu değil. 7 Şubat'tan itibaren aynı kararlılıkla yüz yüze eğitime devam edeceğiz" dedi.