Yargı yeni bölüm var mı yok mu? İşte 5 Şubat 2022 Kanal D Yayın Akışı
Yargı Yeni Bölüm Bugün mü? Kanal D nin reyting rekortmeni dizisi Yargının yeni bölümü merakla bekleniyor. İşte yayın günü ve 19. Bölüm özeti
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça
09:45 YENİ BÖLÜM Magazin D Cumartesi
13:00 YENİ BÖLÜM Arda'nın Mutfağı
14:00 TEKRAR Yargı
16:15 TEKRAR Sadakatsiz
18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 YENİ BÖLÜM Şarkılar Bizi Söyler
00:30 TEKRAR Çok Güzel Hareketler 2
02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu
04:15 Müzik Arası
05:15 TEKRAR Geniş Aile
YARGI YENİ BÖLÜM BUGÜN MÜ?
Yargının Yeni Bölümü Pazar Günü Saat 20.00 de Kanal D Ekranlarında Olacak.
Yekta, Pars üzerinde baskı kurmaya çalışıyor!
İncelemelerde DNA örneğinde Ilgaz'ın ismi çıkması bütün olayları karıştırmıştır. Ceylin bu durumdan tedirgin olurken Ilgaz adaleti yanıltmadığı için gerçeklerin ortaya çıkacağından emindir. Diğer taraftan Yekta tüm gücüyle Pars üzerinde baskı kurmaya çalışır. Ancak bu durum Pars'ı sinirlendirmekten başka bir işe yaramaz. Yekta ise Laçin ve şoförünün yakınlaşmasını fark eder.
Çınar, Parla'yı korumaya çalışırken hiç beklenmedik bir durum yaşanır. Osman ve Zümrüt ise hamilelik konusunda çıkmaza girerler.
Ilgaz aklanacak mı? Yekta ve Laçin arasında neler olacak?
Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!