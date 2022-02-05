Yargı yeni bölüm var mı yok mu? İşte 5 Şubat 2022 Kanal D Yayın Akışı

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

08:30 YENİ BÖLÜM Konuştukça

09:45 YENİ BÖLÜM Magazin D Cumartesi

13:00 YENİ BÖLÜM Arda'nın Mutfağı

14:00 TEKRAR Yargı

16:15 TEKRAR Sadakatsiz

18:45 CANLI Kanal D Haber Hafta Sonu

20:00 YENİ BÖLÜM Şarkılar Bizi Söyler

00:30 TEKRAR Çok Güzel Hareketler 2

02:45 Hayalet Kurtarma Operasyonu

04:15 Müzik Arası

05:15 TEKRAR Geniş Aile

YARGI YENİ BÖLÜM BUGÜN MÜ?

Yargının Yeni Bölümü Pazar Günü Saat 20.00 de Kanal D Ekranlarında Olacak.

Yekta, Pars üzerinde baskı kurmaya çalışıyor!

İncelemelerde DNA örneğinde Ilgaz'ın ismi çıkması bütün olayları karıştırmıştır. Ceylin bu durumdan tedirgin olurken Ilgaz adaleti yanıltmadığı için gerçeklerin ortaya çıkacağından emindir. Diğer taraftan Yekta tüm gücüyle Pars üzerinde baskı kurmaya çalışır. Ancak bu durum Pars'ı sinirlendirmekten başka bir işe yaramaz. Yekta ise Laçin ve şoförünün yakınlaşmasını fark eder.

Çınar, Parla'yı korumaya çalışırken hiç beklenmedik bir durum yaşanır. Osman ve Zümrüt ise hamilelik konusunda çıkmaza girerler.

Ilgaz aklanacak mı? Yekta ve Laçin arasında neler olacak?

Yargı yeni bölümüyle Pazar 20.00'da Kanal D'de!