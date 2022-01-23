Yargı Dizisinde Çalan "Eksik bir şey mi var" Ezginin Günlüğü Şarkısı Dinle

Şarkı Sözleri

Eksik bir şey mi var? hayatımda

Gözlerim neden sık sık dalıyor?

Eksik bir şey mi var? hayatımda

Gökyüzü bazen, ciğerime doluyor

Öyle bir şey ki bu, kolay anlatamam

Atsan atılmaz, satsan satamam

Eksik bir şey mi var? anlayamam

Bak çayım sigaram, her şeyim tamam

Eksik bir şey mi var? anlayamam

Bak çayım sigaram, her şeyim tamam

Kalksam duraktan, dolmuş gibi

Arka koltukta, unutulmuş gibi

Terliklerimle, gelsem sana

Sonunda aşkı, bulmuş gibi

Terliklerimle, gelsem sana

Sonunda aşkı, bulmuş gibi

Eksik bir şey mi var? hayatımda

Gözlerim neden sık sık dalıyor?

Eksik bir şey mi var? hayatımda

Gökyüzü bazen, ciğerime doluyor

Kalksam duraktan, dolmuş gibi

Arka koltukta, unutulmuş gibi

Terliklerimle, gelsem sana

Sonunda aşkı, bulmuş gibi

Terliklerimle, gelsem sana

Sonunda aşkı, bulmuş gibi

Sonunda aşkı, bulmuş gibi

Sonunda aşkı, bulmuş gibi