Yargı Dizisinde Çalan "Eksik bir şey mi var" Ezginin Günlüğü Şarkısı Dinle
Kanal D’nin, yapımını Ay Yapım’ın üstlendiği, başrollerini Kaan Urgancıoğlu ile Pınar Deniz’in paylaştığı, çok konuşulan dizisi “Yargı” yeni bölümü ile ekrana geliyor. Senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin’in oturduğu Yargı’nın yeni bölümünde çalan şarkı
Şarkı Sözleri
Eksik bir şey mi var? hayatımda
Gözlerim neden sık sık dalıyor?
Eksik bir şey mi var? hayatımda
Gökyüzü bazen, ciğerime doluyor
Öyle bir şey ki bu, kolay anlatamam
Atsan atılmaz, satsan satamam
Eksik bir şey mi var? anlayamam
Bak çayım sigaram, her şeyim tamam
Eksik bir şey mi var? anlayamam
Bak çayım sigaram, her şeyim tamam
Kalksam duraktan, dolmuş gibi
Arka koltukta, unutulmuş gibi
Terliklerimle, gelsem sana
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Terliklerimle, gelsem sana
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Eksik bir şey mi var? hayatımda
Gözlerim neden sık sık dalıyor?
Eksik bir şey mi var? hayatımda
Gökyüzü bazen, ciğerime doluyor
Kalksam duraktan, dolmuş gibi
Arka koltukta, unutulmuş gibi
Terliklerimle, gelsem sana
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Terliklerimle, gelsem sana
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Sonunda aşkı, bulmuş gibi
Sonunda aşkı, bulmuş gibi