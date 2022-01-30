Yargı 18. bölüm izle tek parça! Yargı son bölüm full izle!

Sevdiği kadınla birlikte yürümeye başlayan Ilgaz için, önünde mesleki olarak daha önce hiç tecrübe etmediği yeni bir yol açılmıştır. Bu yolda Ceylin’in varlığı ve ona uzattığı el huzur ve güven verse de hiçbir şey kürsünün arkasından gördüğü gibi değildir.

Oğlunun cinayetinin aydınlanması için canhıraş uğraşan Yekta, bir yandan da kontrolünü ne zaman kaybettiğini bilmediği evliliğindeki ihanetin izini sürmeye kararlıdır. Pars’ın geldiğinden beri arasının bir türlü durulmadığı Neva ile yeni bir iletişim kurma zamanı gelmek zorundadır. Erguvan ailesi ise kendi içlerinde çözemedikleri sorunlarla uğraşırken Merdan’ın onlar için hazırladığı plandan habersizdir.

Artık mesleki olarak birlikte yol yürüyen Ilgaz ve Ceylin’i sürpriz bir yeni dava beklemektedir. Yılların ipten adam alır cevval avukatı Ceylin ile dosdoğru, yalan nedir bilmez eski savcı, yeni avukat Ilgaz’ı birbirlerini yeniden tanıyacakları günler beklemektedir.

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