Yargı 16. bölüm izle tek parça! Yargı son bölüm full izle!

Yargı dizisi 16. Bölümde Ilgaz, Ceylin'i içeriden kurtarmak için mesleğinden istifa ediyor ve bu istifa meyvelerini veriyor! 16 Ocak Pazar günü yayınlanan Yargı'nın 16. yeni bölümünde neler oldu? Yargı 16. bölümüyle HD kalitede Kanal D'de! Yargı'nın 16. bölümü izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. Yargı heyecanla beklenen 16. Bölümünde yaşanan olaylara ve yeni bölüm, TV yayınından hemen sonra tek part ve HD kalitede burada! Yargı 16. Bölümde neler yaşandı? Yargı 16. Bölüm full izle! Yargı dizisi 16. Bölümde neler oldu? Kaan Urgancıoğlu ve Pınar Deniz'in başrollerini paylaştığı Yargı dizisi full bölümleriyle Kanal D'de!

Yargı'nın 16 Ocak Pazar günü yayınlanan 16. Bölümde Ilgaz, Ceylin'in tutuksuz yargılanmasını sağlayan delile ulaşıyor!

Sevdiği kadın ile mesleği arasında kalan Ilgaz hiç beklenmedik bir karar vererek herkesi çok şaşırtmıştır. Kendisine herkesten, kendisinden bile çok inanan Ilgaz’ın çıkmazlarından habersiz olan Ceylin, nasıl bir tutum takınacaktır?

Oğlunu öldürdüğüne dair tüm delillerinin Ceylin’i gösterdiğine inanan Yekta Tilmen, Ceylin ve etrafı için tüm varını yoğunu ve de arkasındaki adalet ordusunu göreve çağırmıştır. Kendi inandığı adaleti sağlamak uğruna, herkesi karşısına almak pahasına da olsa hamle yapmaktan çekinmeyecektir.

Pek çok yaralı kadınla bir arada kalmak zorunda olan Ceylin, bir yandan cinayet hatırlamak için uğraşırken; bu kadınların hikayesine de kayıtsız kalmakla kalmamak arasında bocalamaktadır. Üstelik kendisi dışındaki dünyada çekilen kılıçlardan ve yeni oluşan cephelerden habersizken…

Yargı yeni bölümleri ile her pazar akşamı saat 20.00’de Kanal D’de…

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