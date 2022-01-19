Yalın - Bu da Geçer mi Sevgilim Şarkı Sözleri
Yalın’ın yeni single çalışması “Bu da Geçer mi Sevgilim” klibi ile sizlerle!
Söz-Müzik: Yalın Düzenleme: Sabi Saltiel Mix: Sabi Saltiel Mastering: Emre Kıral Bas Gitar: Alp Ersönmez Perküsyon: Mehmet Akatay Yaylılar: İstanbul Strings Kayıt: Elber Tutkus
Yapım: Y Prodüksiyon Müzik Yönetmen: Murathan Özbek Yapımcı: Veysel Değertekin, Diba Dilsiz (Pomus Studio) Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Tuna Görüntü Yönetmeni: Akın Çetin Işık Şefi: Bülent Yenidünya Renk Düzeltme: Ercan Küçük (Post Brothers) Kapak Tasarımı: Berkcan Okar Styling: Eda şbilir Bu da Geçer mi Sevgilim
Bu da geçer mi sevgilim?
Yokluğundan mı sebep
Sustuğundan mı sebep
Buz gibi gecelerim
Battaniyem, sıcağımdın sen benim...
Bu da geçer mi sevgilim?
Yatağı dert soğutur
Kalbim elinde durur
İyi ki var şiirlerim
Battaniyem, sıcağımdın sen benim...
Bir sonraki bayram
Bir hüzünlü yağmur
Belki yine şansımız olur
O zaman...
Bırak bütün şarkıları o söylesin
Bıraktığın yaraları temizlesin
Aramıza koyduğun o tatlı gönlün
Hatrı çok olsun.
Bırak bütün şarkıları o söylesin
Bıraktığın yaraları temizlesin
Aramıza koyduğun o tatlı gönlün
Canı sağolsun.