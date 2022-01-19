Yalın - Bu da Geçer mi Sevgilim Şarkı Sözleri

Söz-Müzik: Yalın Düzenleme: Sabi Saltiel Mix: Sabi Saltiel Mastering: Emre Kıral Bas Gitar: Alp Ersönmez Perküsyon: Mehmet Akatay Yaylılar: İstanbul Strings Kayıt: Elber Tutkus

Yapım: Y Prodüksiyon Müzik Yönetmen: Murathan Özbek Yapımcı: Veysel Değertekin, Diba Dilsiz (Pomus Studio) Yönetmen Yardımcısı: Yiğit Tuna Görüntü Yönetmeni: Akın Çetin Işık Şefi: Bülent Yenidünya Renk Düzeltme: Ercan Küçük (Post Brothers) Kapak Tasarımı: Berkcan Okar Styling: Eda şbilir Bu da Geçer mi Sevgilim

Bu da geçer mi sevgilim?

Yokluğundan mı sebep

Sustuğundan mı sebep

Buz gibi gecelerim

Battaniyem, sıcağımdın sen benim...

Bu da geçer mi sevgilim?

Yatağı dert soğutur

Kalbim elinde durur

İyi ki var şiirlerim

Battaniyem, sıcağımdın sen benim...

Bir sonraki bayram

Bir hüzünlü yağmur

Belki yine şansımız olur

O zaman...

Bırak bütün şarkıları o söylesin

Bıraktığın yaraları temizlesin

Aramıza koyduğun o tatlı gönlün

Hatrı çok olsun.

Bırak bütün şarkıları o söylesin

Bıraktığın yaraları temizlesin

Aramıza koyduğun o tatlı gönlün

Canı sağolsun.