Son Dakika
Whatsapp Gıda İhbar Hattı Vatandaşımızın Hizmetinde
Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla, yıl boyunca denetimlerde bulunan ve vatandaşımızın sağlığı için hassaslıkla çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir adım daha geldi. Alo 174 Gıda İhbar Hattı'ndan sonra Whatsapp Gıda İhbar Hattı da devreye girdi.
Gündem 10.03.2020, 12:48
Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Halk sağlığı ve güvenliği noktasında vatandaşlarımızdan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattının vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu belirtti.