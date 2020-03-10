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Whatsapp Gıda İhbar Hattı Vatandaşımızın Hizmetinde

Gıda güvenilirliğini sağlamak amacıyla, yıl boyunca denetimlerde bulunan ve vatandaşımızın sağlığı için hassaslıkla çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan bir adım daha geldi. Alo 174 Gıda İhbar Hattı'ndan sonra Whatsapp Gıda İhbar Hattı da devreye girdi.

Gündem 10.03.2020, 12:48
Whatsapp Gıda İhbar Hattı Vatandaşımızın Hizmetinde
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Tarım ve Orman Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, Halk sağlığı ve güvenliği noktasında vatandaşlarımızdan gelecek geri bildirimin son derece önemli olduğunu vurgulayarak, Alo 174 Gıda İhbar Hattı ve 0501 174 0 174 numaralı Whatsapp İhbar Hattının vatandaşlarımızın hizmetinde olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli; "Vatandaşımızın sağlığı, güvenliği söz konusu olunca, Gıdada taklit ve tağşiş yapanların gözünün yaşına bakmayacak ve affetmeyeceğiz. Herhangi bir durumda soru işareti duyduğunuz bir konu olursa, mutlaka ALO 174 üzerinden ve bugün itibariyle devreye giren 0 501 174 0 174 Whatsapp Gıda İhbar Numarası üzerinden mesajla bize ulaşın" dedi.


 

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