Vodafone Cihaz Kampanyaları - 18 Ocak 2022

İkinci cihaz %50 indirimli

Xiaomi Redmi 9C alana Mi Band 6 akılı bilekliğin 12 ay taahhütlü toplam fiyatı üzerinden %50 indirim yapılacaktır. Kampanya 13-31 Ocak arasında geçerlidir. Ürünler ayrı ayrı alınamaz, iade durumunda iki cihaz beraber iade edilmelidir.

Xiaomi Redmi 9C + Mi Band 6

Renk: MaviMaviGri

Hafıza: 64GB

64GB

Aylık ödeme (Tarifeye ek) ₺356 x12 ay Toplam Tutar ₺4.272

Online Satışa Özel Çağrı Merkezi haftanın 7 günü 08:00 - 24:00 saatleri arasında hizmet verecektir.

Cihaz detayları, genel satın alma süreçleri, cihaz teknik bilgileri gibi satın alma için destek verecek ve adres değişikliği, talep değişikliği gibi talepleri de karşılayacaktır.

Hediye verilecek koruma paketi aktivasyonu ve genel bilgi için 0850 455 0 542 numaralı Koruma Paketi Müşteri Destek Hattı’na ulaşılabilir.

Vodafone, tarife ve kampanya özelliklerinde ve ücretlendirmesinde Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunu tarafından belirlenen usullere uygun olarak değişiklik yapma hakkının saklı tutar

Abonenin seçmiş olduğu tarife ve cihazın esasları mevcuttakiyle aynıdır.

Dijital Destek Paketi

01/06/2019 tarihi sonrasında Vodafone’dan akıllı telefon alan tüm bireysel faturalı müşterilerimiz Vodafone Ilk yardım paketinden yararlanabilirler.

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.’nin Techpoint Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş. ve Ouno Teknik Servis Hizmetleri A.Ş çözüm ortaklığı ile sunduğu Vodafone Ilk yardım paketinde bulunan hizmetleri kapsar.

Vodafone Ilk yardım paketi verilen hizmetlerle ilgili her türlü sorumluluk Techpoint Servis ve Destek Hizmetleri A.Ş.’ye ve Ouno Teknik Servis Hizmetleri A.Ş aittir.

Vodafone‘un hizmet ve paket içeriğinde değişiklik yapma hakkına sahiptir. Techpoint Servis Destek Hattı: 0850 502 08 00; Ouno Servis ve Destek hattı: 0850 502 08 11.

Hizmet, 12 ay süresince geçerlidir ve ücretsiz olarak sağlanır.

Tamir süresince geçerli yedek telefon hakkı süresince bir defa kullanılabilir.

Güvenli Depo

Kampanyadan Vodafone Faturalı Bireysel müşterileri faydalanabilir. Akılalmaz Cihaz Kampanyaları ile alınan cihazlarla beraber Vodafone 100GB Güvenli Depo paketi ilk 2 ay ücretsiz olacaktır. Sonrasında Güvenli Depo üyelik ücreti aylık 9,9TL’dir. 100GB Güvenli Depo paketi, abone iptal etmediği sürece her ay yenilenir.

Vodafone’un değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Detaylar: vodafone.com.tr/Servisler/guvenli-depo.php

Dijital Koruma

Kampanyadan Vodafone Faturalı Bireysel müşterileri faydalanabilir. Akılalmaz Cihaz Kampanyaları ile alınan cihazlarla beraber Vodafone Djiital Koruma paketi ilk 2 ay ücretsiz olacaktır. Sonrasında Dijital Koruma üyelik ücreti aylık 6,9TL’dir. Dijital Koruma paketi, abone iptal etmediği sürece her ay yenilenir.

Vodafone’un değişiklik yapma hakkı saklıdır.

Vodafone’un değişiklik yapma hakkı saklıdır.