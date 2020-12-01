Vestel Android TV Özellikleri ve Fiyatı

Dahil Olan Aksesuarlar -Uzaktan Kumanda -Piller: 2 X AAA -Kullanma Kılavuzu Özellikler -Uzaktan kumandalı renkli TV -AndroidTM işletim sistemi -Google Cast -Ses Arama -Tam entegre dijital karasal yayın/kablolu yayın/uydu yayını alıcılı TV (DVB-TT2/C/S-S2). -H D M I s o k e t l i d i ğ e r c i h a z l a r ı bağlayabilmek için HDMI girişleri (HDMI 2.0 desteği) -USB girişi -Harici cihazlar için kompozit girişler (DVD Oynatıcılar, PVR, video oyunları vb.) -Stereo ses sistemi -Teletekst -Kulaklık bağlantısı -Otomatik Programlama Sistemi -Manüel ayarlama -Otomatik Kapanma -Açılma/Kapanma zamanlayıcısı Türkçe - 8 - -Kapatma zamanlayıcısı -Resim Kapalı fonksiyonu -Sinyal yok otomatik kapanma fonksiyonu -VGA girişi -İnternet bağlantısı ve hizmeti için Ethernet (LAN) -802.11 a/ b/g/n/ac tümleşik WLAN Desteği -HbbTV Ultra HD (UHD) TV, 3840 x 2160 (4K:2K) çözünürlük sağlayan Ultra HD (Ultra Yüksek Çözünürlük - aynı zamanda 4K olarak bilinir) içerikleri desteklemektedir. Full HD TV piksel sayısını hem yatay, hem de dikey olarak iki katına çıkararak Full HD TV'nin 4 katı çözünürlüğe eşittir. HDMI, USB girişler ve DVB-T2 ile DVB-S2 yayınlar üzerinden Ultra HD içerikler desteklenir.