Uyanış: Büyük Selçuklu 7.Bölüm HD Tek Parça full TRT1 canlı izle 9 Kasım Pazartesi

Batınilerin kirli yüzünü aşikâr eden Sencer, Melikşah’a verdiği sözü üzerine, Batınilerin kutsal emanetlerini ele geçirmiş, Behram’ı da esir almayı başarmıştı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşmiş, Yorgos’un tuzağına düşmüştü. Yorgos, kardeşinin intikamını almak için Sencer’e ağır yaralar verip onu bulundukları uçurumdan aşağı atmıştı. Selçuklu askerlerinin ve Kınık Obası alplarının dört bir koldan aradığı, ölümle pençeleşmekte olan Sencer bulunabilecek midir?

Öte yandan ağabeyini kurtarmak için harekete geçen Elçin, Terken’in oyununa gelmişti, ağabeyini bulmayı umduğu yerde kendisini Melikşah’ın beklediğini görüp hayal kırıklığına uğramıştı. Elçin’in ihanetine öfkelenen Melikşah, Elçin’e nasıl bir ceza verecektir?

Elçin’in asıl niyetini ifşa edip Melikşah’tan takdir bekleyen Terken’i nasıl bir sürpriz beklemektedir?

Bu sırada Gazali’nin yaşayıp yaşamadığını öğrenmek için Hayyam’ın evini yakan Hasan Sabbah’ın ardında bıraktığı ipucu Nizamülmülk’ün eline geçmişti. Nizamülmülk, ipucunu takip ederek Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkartabilecek midir?

Bunun yanı sıra Nizamülmülk, Sencer’in kayıp haberini aldığında yüreğine mühürlediği sırrını Melikşah’a açıklayacak mıdır?

9 Kasım Pazartesi TRT 1 Yayın Akışı

05:45 Seksenler Detaya Git Diziler

06:35 Acemi Anneler Detaya Git Diziler

08:00 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi Detaya Git Programlar

09:00Türkan Hanım'ın Konağı Detaya Git Diziler

11:00 Gönül Dağı Detaya Git Diziler



13:40 Fazlası Zarar Detaya Git Programlar15:45 Acemi Anneler Detaya Git Diziler17:15 Seksenler Detaya Git Diziler19:00 Ana Haber Detaya Git Haber-Spor20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu Detaya Git Diziler00:15 Gönül Dağı Detaya Git Diziler02:55 52 Hafta Detaya Git03:20 Fazlası Zarar Detaya Git Programlar05:05 52 Hafta Detaya Git

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