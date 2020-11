Uyanış: Büyük Selçuklu 7.Bölüm Fragmanı yayınlandı! Uyanış: Büyük Selçuklu 6.Bölümünde...

Uyanış: Büyük Selçuklu 6.Bölümde Neler Olacak?

Batınilerin devleti yıkmaya yönelik faaliyetlerine son vermenin eşiğine gelen Sencer, bu eşikte zorlu bir imtihanla karşı karşıya kalmıştır. Batınilerin savlarını halk nazarında çürüten Gazali’yi öldürmekle görevlendirilmiştir. Bu görevin öncesinde bir hücreye kapatılan Sencer, dışarıyla bağlantı kurabilmek için tek şansını kullanıp Turna’ya ulaşmayı denemiştir.

Turna, Sencer’in ilaç şişesi içinde gönderdiği pusulayı fark edebilecek midir? Şişedeki not Nizamülmülk’ün eline geçecek midir?

Kendisine verilen suikast emrini yerine getirmek zorunda kalan Sencer, elindeki tatar yayını medreseden Nizamülmülk’le birlikte ayrılmakta olan Gazali’nin tam kalbine nişanlar ve tetiği çeker. Kalbine ok saplanan Gazali ölecek midir?

Ebulkasım’ın Anadolu’da birliği sağlayabilmek için, aralarında uzlaşmaz bir düşmanlık bulunan Elçin ile evlilik isteğini Melikşah kabul edecek midir?

Öte yandan Melikşah’ın elinde tutsak olan Ağabeyi Kılıçarslan’ı kurtarmak isteyen Elçin, amacına ulaşmak için nasıl bir yol izleyecektir?

Sencer, Gazali’yi kalbinden vurarak üzerindeki casusluk şüphesinin kalkmasını sağlamıştır. Bu sayede Başdai İbn-i Attaş’la görüşecek olan Sencer, onun kimliğini açığa çıkarıp Batınilerin kirli planlarını deşifre edebilecek ve onların ele geçirmesini sağladığı kutsal emanetleri geri getirip Melikşah’a verdiği sözü tutabilecek midir?

Uyanış: Büyük Selçuklu 5.Bölüm'de neler oldu

Nizamülmülk’ün tertibi sonrasında, Batıniler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler, Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamamış, Tapar’la karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer’in boynuna Tapar’ın kılıcı dayanmıştı. Tapar’ı durduran hamle kimden gelecektir? Sencer, Batınilerle giriştiği mücadelenin en kritik eşiğinde yoluna devam edebilecek midir?

Batınilerden aldığı istihbarat neticesinde Andreas, askerlerini öldüren Melikşah’tan intikam almak için Kuvel civarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçirmişti. Baskına uğrayan özel birlikten bir kişi sağ kalmıştı. O da Melikşah’ın hassa askeri Yalman’dı. Yalman çetin bir yolculuktan sonra Isfahan’a varmayı başarmıştı. Yalman, Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah, Yalman’ın kendini ele vermesini engelleyebilecek midir? Melikşah özel birliğin intikamını nasıl alacaktır?



Isfahan meydanında derin ilmiyle Batıni daisini mağlup eden Gazali, halkın ve dahi İbn-i Attaş’ın dikkatini üzerinde toplamıştı. Davalarına karşı açıktan açığa bayrak açan bu genç âlime karşı Attaş’ın tutumu ne olacaktır? İbn-i Attaş, Gazali’yi bertaraf etmek için nasıl bir strateji izleyecektir? Nizamülmülk, Gazali’yi Batınilerden koruyabilecek midir? Gazali’nin akıbeti ne olacaktır?Diğer yandan geçirdiği elim kazanın sonrasında Elçin’in sanrılarıyla boğuşmak zorunda kalan Terken’in doğumu erkenden başlamıştı. Uzun ve sancılı geçen doğum sonunda Terken Hatun’u ve Melikşah’ı neler bekleyecektir?

Büyük Selçuklu'nun İhtişamlı Dünyası

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin çok özel hazırlanan kostümleriyle yüzyıllar önceki tarihi atmosfer yeniden yaratılıyor.

TRT 1’de yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren sadece Türkiye’de değil, yurtdışında da dikkatleri üzerine çeken ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun Makbule Mercan tarafından tasarlanan kostümleri, o yılların yaşayış tarzına ışık tutarken her bir detayın en ince ayrıntısına kadar özenle düşünülmüş olması projeyi sanatsal açıdan dünya standartlarına taşıyor.



TRT 1’de yayınlanmaya başladığı andan bu yana sezonun en çok konuşulan ve izlenen yapımları arasına adını yazdıran ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’nun perde arkasında her şeyi en ince ayrıntısına kadar işleyen özverili bir ekip yer alıyor. Bu ekiplerin başında da dizinin deneyimli kostüm tasarımcısı Makbule Mercan önderliğindeki kostüm sorumluları geliyor.



Aylar süren hazırlık sonucunda oyunculardan yüzlerce kişinin oluşturduğu figüran ekibine kadar herkesin kıyafetleri özel olarak tasarlandı. Dizinin kostümleri 8 kişilik tasarım ekibi tarafından 3 adet dikim, 2 adet deri, 2 adet başlık ve 1 adet işleme olmak üzere 10’u aşkın atölyede hazırlandı. Kostüm üzerinde bulunan işleme parçaları her bir döneme uygun olması için bazı önemli hattatlar tarafından oluşturuldu. Dizinin geçtiği Büyük Selçuklu döneminin birebir aynısının yaratılması için aylarca dünya standartlarında çalışmaların gerçekleştirildiği kostüm tasarımlarında söz konusu takılar olduğunda kullanılan doğal taşlar özel ustalar tarafından tek tek el yapımı imal edildi.



Tüm kostümlerin minimum 8’er parçadan oluştuğu ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’, güçlü bir tarihi dönemin kapılarını her hafta pazartesi ekran başındakiler için aralıyor. Yapımcılığını ve genel yönetmenliğini Emre Konuk’un üstlendiği, senaryosunu ise Serdar Özönalan ile birlikte yine Emre Konuk’un kaleme aldığı dizi, pazartesi günleri TRT 1 ekranlarında...

BÖLÜM TEKRARLARI İÇİN TIKLAYINIZ

Uyanış Büyük Selçuklu 7. Bölüm Fragmanı