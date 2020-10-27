Uyanış: Büyük Selçuklu 5.Bölüm HD Tek Parça full izle 26 Ekim Pazartesi

Uyanış: Büyük Selçuklu 5.Bölüm'de neler olacak?

Nizamülmülk’ün tertibi sonrasında, Batıniler kendilerine kurulan tuzağa çekilmişler, Sencer oraya gitmemek için ne yapsa da başarılı olamamış, Tapar’la karşı karşıya gelmiş ve vuruşmada yüzü açılan Sencer’in boynuna Tapar’ın kılıcı dayanmıştı. Tapar’ı durduran hamle kimden gelecektir? Sencer, Batınilerle giriştiği mücadelenin en kritik eşiğinde yoluna devam edebilecek midir?Batınilerden aldığı istihbarat neticesinde Andreas, askerlerini öldüren Melikşah’tan intikam almak için Kuvel civarında gizlenen özel birliği kılıçtan geçirmişti. Baskına uğrayan özel birlikten bir kişi sağ kalmıştı. O da Melikşah’ın hassa askeri Yalman’dı. Yalman çetin bir yolculuktan sonra Isfahan’a varmayı başarmıştı. Yalman, Hasan Sabbah’ın ihanetini ayyuka çıkarabilecek midir? Hasan Sabbah, Yalman’ın kendini ele vermesini engelleyebilecek midir? Melikşah özel birliğin intikamını nasıl alacaktır?Isfahan meydanında derin ilmiyle Batıni daisini mağlup eden Gazali, halkın ve dahi İbn-i Attaş’ın dikkatini üzerinde toplamıştı. Davalarına karşı açıktan açığa bayrak açan bu genç âlime karşı Attaş’ın tutumu ne olacaktır? İbn-i Attaş, Gazali’yi bertaraf etmek için nasıl bir strateji izleyecektir? Nizamülmülk, Gazali’yi Batınilerden koruyabilecek midir? Gazali’nin akıbeti ne olacaktır?Diğer yandan geçirdiği elim kazanın sonrasında Elçin’in sanrılarıyla boğuşmak zorunda kalan Terken’in doğumu erkenden başlamıştı. Uzun ve sancılı geçen doğum sonunda Terken Hatun’u ve Melikşah’ı neler bekleyecektir?