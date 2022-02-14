Üç Kuruş 14. bölüm (14.02.2022) saat kaçta başlıyor, saat kaçta bitiyor?

Show TV yayın akışına göre ÜÇ KURUŞ SAAT 20.00. da başlayıp, Saat 00.15 te bitiyor

Üç Kuruş'un 14. Bölümünde neler olacak?

Kartal sona yaklaştığını düşündüğü anda Efe ve Çetin’den hiç beklemediği bir şekilde gelen yardımla toparlanır.

Kartal’ın Korkmaz’dan alacağı intikamın peşine düşeceğini bilen Efe, onu durdurmak için çabalasa da Oktay’la kurduğu derin bağ ondan beklenmeyecek bir tercih yapmasına neden olur. Çetin, Kartal’ın gittiği yolun tehlikeli olduğunu bilmektedir ve Efe’ye onun iyiliği için Kartal’ı zapt etmesini söyler. Efe ise Çetin’in gizemini çözdüğünü düşündüğünde Çetin’in onun hakkında tahmin ettiğinden çok daha fazla bilgiye sahip olduğunu fark eder. Bahar, Azade’yle yüzleşmeye karar verdiğinde onu şok edecek olan gerçekle yüzleşir. Kartal ise intikam planını sona ulaştırabilmek için İrfan’la bir pazarlığa girer.