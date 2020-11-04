TV'de İlk "Görevimiz Tehlike: Yansımalar" Filmi Bu akşam Star TV'de Canlı İzle 4 Kasım 2020

Görevimiz Tehlike: Yansımalar

Başrolünde Tom Cruise’un yer aldığı ‘Görevimiz Tehlike: Yansımalar’ filminin yönetmen koltuğunda Christopher McQuarrie oturuyor. Filmin oyuncu kadrosunda; Henry Cavill, Rebecca Ferguson, Simon Pegg ve Ving Rhames yer alıyor.

Yönetmen: Christopher McQuarrie

Oyuncular: Tom Cruise, Henry Cavill, Rebecca Ferguson

Tür: Aksiyon, Macera

Ülke: 2018 / A.B.D.

İkonik ajan Ethan Hunt, birlikte çalıştığı IMF ekibi ve tanıdık birkaç dostu sıkıntılı bir zamandadır. Berlin'deki görevin ters gitmesi sonucunda Ethan Hunt CIA ile ters düşer ve denetimsizliği sebebiyle CIA'in kara listesine girer. Ancak insanlığı tehdit eden yeni bir tehlikenin ortaya çıkışıyla birlikte herkes zamana karşı bir yarışa koyulur.

Yayın Günü: 4 Kasım 2020 - Çarşamba

Yayın Saati: 20:00 - TV'd İlk Defa

CANLI İZLE