TV'de İlk Eltilerin Savaşı Bu akşam Show TV'de İzle 1 Ocak 2021

Filmde, Sultan ve Gizem'in sosyal medya düşkünlükleri, evlilik anlayışları, aile kurarken yaşadıkları ilginç olayların Selim ve Fatih’i nasıl etkiledikleri eğlenceli bir dille ele alınıyor. İki elti arasındaki tatlı ve eğlenceli rekabetin, dillere pelesenk olacak replikler ve şarkılarla beyazperdeye yansıdığı film, sosyal medyanın günlük hayata kattığı renkleri de kahkaha dolu bir senaryoyla izleyiciye aktarıyor. Sadece kadınların değil, aile içindeki erkeklerin de dünyasının kapılarını aralayacak bir film.