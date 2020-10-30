TV8 Canlı. Kırmızı Oda 9. Son Bölüm (30 Ekim 2020) Tek Parça HD İzle

Kırmızı Oda 9. Bölümde Neler Olacak?

Kırmızı Oda da başrol oyuncusu Binnur Kaya psikiyatri kliniğinin sahibi ve bir psikiyatristi canlandıracak. Psikiyatri kliniğinde doktorlarını ve onlara başvuran hastaların hayatlarını anlatacağı "Kırmızı Oda"da her hayat hikayesinin altında yatan acılar, sevinçler, mutluluk ve hüzünler izleyicinin de ruhunun kapalı kapılarını aralayacak. Hastalar o Güne kadar kimselere söyleyemedikleri sırları dile getirirken izleyiciler de kendi bugünleri, geçmişleri ve yarınlarına dair bir şeyler bulacak.

Kırmızı Oda 8. Bölüm

Kırmızı Oda'nın yeni bölümü 16 Ekim 2020 Cuma günü saat 20:00'de TV8 ekranlarında olacak. İşte OGM Pictures’ın yapımcılığını, Cem Karcı’nın yönetmenliğini üstlendiği, başrolünde Binnur Kaya’nın yer aldığı ve Dr. Gülseren Budayıcıoğlu’nun hikayesinden esinlenerek Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Kırmızı Oda'nın 23 Ekim günü ekranlara gelecek 8. bölümünün tanıtımı...

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ yedinci bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarına geldi.

Yapımını OGM Pictures’ın gerçekleştirdiği, Gülseren Budayıcıoğlu’nun gerçek karakterlerin gerçek yaşam öykülerini barındıran eserinden uyarlanan senaryosunu Banu Kiremitçi Bozkurt’un kaleme aldığı ‘Kırmızı Oda’ yedinci bölümü ile bu akşam TV8 ekranlarında izleyici karşısına çıktı.

Kırmızı Oda / Yeni Bölüm

Şuan TV8'de Kırmızı Oda / Yeni Bölüm var. Diziden sonra saat 00:15 itibariyle Doğduğun Ev Kaderindir başlayacaktır.

Kırmızı Oda 7. Bölüm Özeti | Kırmızı Son Bölüm Özeti

‘Kırmızı Oda’nın yeni bölümünde Meliha (Evrim Alasya) dramatik aşk öyküsünün devamında Necdet’le yaşadıklarından ötürü pişmanlığını dile getirirken; Doktor Ayşe, oyunlarla Osman’ın acı dolu geçmişine yolculuk yapıyor. Korkularını yenmeye başlayan Alya (Melisa Sözen), bu kez Doktor Hanım’a kendisi bir hikaye anlatmak istiyor. İpek’in ailesinin sırrı Doktor Deniz’in yaşadığı bir hayal kırıklığını hatırlamasına sebep olurken, Doktor Piraye çöp dolu torbasını yanından ayırmayan Akif’in travmalarının sebebine ulaşmaya çalışıyor.

Kırmızı Oda oyuncıları kimler?

Binnur Kaya, Tülin Özen, Burak Sevinç, Meriç Aral, Halit Özgür Sarı, Gülçin Kültür Şahin, Baran Can Eraslan, Sezin Bozacı

Senaryo: Banu Kiremitçi Bozkurt Yönetmen: Cem Karcı

TV8 30 EKİM 2020 CUMA KIRMIZI ODA 9. BÖLÜM

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