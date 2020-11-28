TV8 canlı izle! MasterChef Türkiye Ürgüp 109. Bölüm 28 Kasım Cumartesi

Türkiye’nin en çok izlenen yarışma programlarından MasterChef’in 28 Kasım’da yayınlanacak dış çekimi Ürgüp’te gerçekleşti.

Ürgüp’ün Devrent Vadisinde çekimi yapılan programda Ürgüp, bir çok yönüyle ekranlara yansıyacak. Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün ikili ilişkileriyle çekimin Ürgüp’te yapılmasına karar verilen Masterchef Ürgüp bölümü, 28 Kasım Cumartesi günü izleyiciyle buluşacak. Ürgüp’ten seçkin bir jürinin tadım masasında yer aldığı Masterchef programında yarışmacılar, Ürgüp’e özgü yemekler yaptı. Ürgüp’te turizmciler ve STK’larla iş birliği yaparak böylesine önemli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan ve başarıyla tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk, doğal ve tarihi güzelliklerinin yanı sıra Masal Kent Ürgüp’ü gastronomi turizmi ile de öne çıkarmak istediklerini vurguladı.

Türkiye’nin önde gelen büyükşehirlerinin yanı sıra Ürgüp’te bu çekimlerin yapılmasının bölge turizmine sağlayacağı katkı nedeniyle mutluluk duyduğunu belirten Başkan Aktürk, ünlü şefler Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna’nın yanı sıra Acun Medya’nın yönetici kadrosunu Ürgüp’te ağırlamaktan keyif aldığını da sözlerine ekledi.

TV8 YAYIN AKIŞI 28 Kasım 2020

06:00 Oynat BakalımProgram

08:15 Çook Yaşa / Yeni BölümProgram

09:45 MasterChef TürkiyeYarışma

12:30 Doğduğun Ev KaderindirDizi

15:30 Kırmızı OdaDizi

20:00 MasterChef Türkiye ÜRGÜP / Yeni BölümYarışma

00:15 Kırmızı OdaDizi

03:00 Para BendeProgram

04:30 8x8Program

05:45 Bilginiz OlsunProgram

TV8 canlı yayın sayfası ve TV8 frekans bilgileri - TV8 canlı izle



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TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.



TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.



TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal