TV8 canlı izle! Diziler Programlar TV8 yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba

TV8 yayın akışı - 11 Kasım 2020 Çarşamba

06:00 Oynat BakalımProgram

07:15 8'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30 Oynat BakalımProgram

09:30 MasterChef TürkiyeYarışma

14:15 Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00 Doğduğun Ev Kaderindir / Yeni BölümDizi

00:15 Kırmızı OdaDizi

02:30 Doya Doya ModaYarışma

04:30 8x8Program

05:15 Bilginiz OlsunProgram

Doğduğun Ev Kaderindir

İbrahim Çelikkol ve Demet Özdemir'in başrollerini üstlendiği Doğduğun Ev Kaderindir dizisinin 7. bölümünün 2. tanıtımı... Doğduğun Ev Kaderindir, 11 Kasım 2020 Çarşamba akşamı TV8 ekranlarında yine izleyici karşısında olacak...

MasterChef Türkiye Şuan TV8'de MasterChef Türkiye var. Yarışmadan sonra saat 14:15 itibariyle Doya Doya Moda / Yeni Bölüm başlayacaktır.

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TV8 her yayın sezonunda olduğu gibi izleyenleri ekrana çekmeye devam ediyor. Türkiye'nin en çok izlenen yarışma ve programlarının yer aldığı TV8 ekranlarında vizyonda ses getiren sinema filmleri de izleyenlerle buluşuyor. Keyifli bir vakit geçirmek için TV8 ekranlarında mutlaka size uygun bir yayın bulacaksınız. TV8 canlı yayın HD olarak tüm platformlarda.



Ekranların en çok izlenen yarışma programları Survivor, O Ses Türkiye, Yetenek Sizsiniz Türkiye, Boxun Yıldızları, Yemekteyiz ve daha nicesini TV8 ekranlarından canlı izleyebilirsiniz. Yarışmaların dışında ekranların en farklı şov programı olan Gerçeğin Peşinde, Gel Konuşalım, Oynat Bakalım, Günaydın Doktor, Arda'nın Mutfağı, Survivor Panorama gibi sevilen programları da TV8 ekranlarından izleyebilirsiniz.



TV8 kanalını canlı izlemek için sadece televizyon karşısında olmanıza gerek yok. TV8'i uydu üzerinden izleyebildiğiniz gibi internet üzerinden cepten, tabletten ve bilgisayar ile de kesintisiz olarak izlemeniz mümkün. Bunun için https://www.tv8.com.tr/canli-yayin linkini tıklayabilirsiniz.



TV8'i HD kalitede canlı izlemek için ihtiyacınız olan frekans bilgileri

UYDU: Türksat 4A, Frekans: 12356 Mhz, Polarizayon: Yatay (H), Sembol Oranı: 7100, FEC: 2/

DIGITURK: Kanal 28

D-SMART: Kanal 28

KABLO TV: Hizmeti verilen illerde S 34

TELEDÜNYA: HD: 34.KANAL, SD: 105.KANAL

TİVİBU: 29. Kanal