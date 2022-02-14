Tv8 Canım Annem Dizisi İlk Bölüm Tekrarı İzle (14.02.2022)

Tv8 ekranlarının yeni haftada başlayan dizi projelerinden birisi olan Canım Annem yayınlandı. İlk bölümü ile dikkatleri üzerine toplayan Canım Annem dizisi seyirciler tarafından çok sevildi. İlk bölüm tekrarlarını ise izlemek isteyen izleyiciler soluğu haber50.com adresinde aldı. İşte detaylar ve daha fazlası haberimizin devamında yer alıyor.

Canım Annem 1.Bölüm İzle

Tv8 ekranlarının yeni dizisi Canım Annem'i izleyiciler Tv8 ekranlarından canlı olarak izleyebilir.

Canım Annem 1.Bölüm Tekrarı İzle

Canım Annem dizisinin ilk bölüm tekrarları dizinin ilk bölümü tamamlanır tamamlanmaz haber50.com sayfasında olacak.

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Canım Annem Dizi Konusu

Zeynep annesine çok düşkün masum güzel bir kızdır. Bir gün annesi Cemre kaza geçirir ve ölür. Zeynep üzülmesin diye ona annesinin öldüğünü söyleyemezler. Çünkü doğuştan kalbi delik olan Zeynep bu üzüntüyü kaldıramayacak kadar hasta bir kalbe sahiptir. Zeynep’in annesi ölürken öyle bir iftiraya uğrar ki, bu iftiralara inanan kocası Murat, taparcasına sevdiği eşinden şimdi deli gibi nefret etmektedir. Murat’ın annesi oğlunu, hep evlenmesini arzuladığı Melek ile evlendirmek için şimdi uygun şartlara sahiptir. Zeynep annesinin öldüğünü öğrendiği gece babasının Melek ile evlendirilmek istediğini de öğrenir ve kriz geçirir. Zeynep’in kalbi durmak üzereyken, bir mucize gerçekleşir. Zeynep’in karşısında annesine ikizi kadar benzeyen Nazlı çıkar. Son anda Zeynep’in hayatı kurtulmuştur ve ona anne diye sarılır. Murat şimdi kızı için, nefret ettiği eşine tıpatıp benzeyen Nazlı’ya, Zeynep kalp ameliyatı olana kadar kiralık annesi olmasını teklif eder. Nazlı ve Cemre’nin ikizi olduğunu, Nazlı dahil kimse bilmemektedir. Fakat kader onu bu hakikati öğrensin diye oraya göndermiştir.