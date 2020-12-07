TV Yayın akışı 7 Aralık 2020 Pazartesi! Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, Star TV yayın akışları
7 Aralık 2020 Pazartesi 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI
7 Aralık 2020 Pazartesi 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı
11:30 Yeni GelinTekrar
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 ÇukurYeni Bölüm
00:15 RamoTekrar
03:00 ArızaTekrar
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 TEKRAR İyi Aile Babası
22:30 Kılıbık
00:30 TEKRAR Yatıya Misafirim Var
03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta
05:30 TEKRAR Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM
00.15 KEFARET
02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA
04.45 BABAM SINIFTA KALDI
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
STAR YAYIN AKIŞI
Güncel MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00
Eğlence DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45
Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15
Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 16:30
Ana Haber STAR HABER 18:30
Akşam Kuşağı Yerli Dizi SEFİRİN KIZI 20:00
Yerli Dizi Tekrar / Sinema YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA 00:20
Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:30
Yerli Dizi / Tekrar GENİŞ AİLE 05:30
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence