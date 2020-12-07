TV Yayın akışı 7 Aralık 2020 Pazartesi! Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, Star TV yayın akışları

7 Aralık 2020 Pazartesi 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı

11:30 Yeni GelinTekrar

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 ÇukurYeni Bölüm

00:15 RamoTekrar

03:00 ArızaTekrar

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRAR Fatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

15:45 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 TEKRAR İyi Aile Babası

22:30 Kılıbık

00:30 TEKRAR Yatıya Misafirim Var

03:00 TEKRAR Gelinim Mutfakta

05:30 TEKRAR Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI



12.45 AŞK YENİDEN14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI20.00 YASAK ELMA YENİ BÖLÜM00.15 KEFARET02.45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA04.45 BABAM SINIFTA KALDI06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

STAR YAYIN AKIŞI

Güncel MESUT YAR İLE BUGÜN 07:00

Eğlence DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 09:45

Güncel GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:15

Yerli Dizi / Tekrar SÖZ 16:30

Ana Haber STAR HABER 18:30

Akşam Kuşağı Yerli Dizi SEFİRİN KIZI 20:00

Yerli Dizi Tekrar / Sinema YERLİ DİZİ TEKRAR / SİNEMA 00:20

Eğlence / Tekrar DEMET VE ALİŞAN İLE SABAH SABAH 03:30

Yerli Dizi / Tekrar GENİŞ AİLE 05:30

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence