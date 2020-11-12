TV Yayın akışı 12 Kasım 2020 Perşembe Show TV, Kanal D, Star TV, ATV, FOX TV yayın akışı
12 Kasım 2020 tarihli ATV yayın akışı:
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert ATV, 10:00
13:00 Gün Ortası ATV, 13:00
14:00 Beni Bırakma 'Dizi' (Tekrar) ATV, 14:00
16:20 Esra Erol'da ATV, 16:20
19:00 Ana Haber Bülteni ATV, 19:00
20:00 SİNEMA Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Yeni Bölüm)
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru ATV, 00:20
01:35 Kırgın Çiçekler 'Dizi' (Tekrar) ATV, 01:35
04:20 Bir Zamanlar Çukurova 'Dizi' (Tekrar) ATV, 04:2
12 Kasım 2020 tarihli SHOW yayın akışı:
06:45 Öykü Gürman İle Günün Yemeği (Tekrar) SHOW, 06:45
08:00 PROGRAM Kendine İyi Bak (Yeni Bölüm) SHOW, 08:00
09:45 Yeni Gelin 'Dizi' (Tekrar) SHOW, 09:45
11:15 Kalp Atışı 'Dizi' (Tekrar) SHOW, 11:15
13:45 PROGRAM Öykü Gürman İle Günün Yemeği (Yeni Bölüm) SHOW, 13:45
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Canlı) SHOW, 15:15
18:45 SHOW Ana Haber (Canlı) SHOW, 18:45
20:00 DİZİ Alev Alev 'Dizi' (Yeni Bölüm) "CEMRE YAŞIYOR..." SHOW, 20:00
22:30 Alev Alev 'Dizi' (Tekrar) SHOW, 22:30
01:30 Arıza 'Dizi' (Tekrar) SHOW, 01:30
04:30 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme (Tekrar) SHOW
12 Kasım 2020 tarihli KANAL D yayın akışı:
07:00 Sihirli Annem 'Dizi' (Tekrar) KANAL D, 07:00
09:00 Neler Oluyor Hayatta KANAL D, 09:00
11:00 Zahide Yetiş'le Gelin Görün (Yeni Bölüm) KANAL D, 11:00
14:00 Gelinim Mutfakta (Yeni Bölüm) KANAL D, 14:00
18:45 Kanal D Haber KANAL D, 18:45
20:00 SİNEMA Kaptan Amerika: Kahramanların Svaşı 'Yabancı Sinema' KANAL D, 20:00
23:30 Kaptan Amerika: Kahramanların Svaşı 'Yabancı Sinema' KANAL D, 23:30
01:40 Gelinim Mutfakta (Tekrar) KANAL D, 01:40
04:00 Gelinim Mutfakta (Tekrar) KANAL D, 04:00
12 Kasım 2020 tarihli FOX yayın akışı:
08:00 Çalar Saat FOX, 08:00
10:45 Çağla ile Yeni Bir Gün FOX, 10:45
12:45 Dostumun Dünyası FOX, 12:45
14:00 Temizlik Benim İşim FOX, 14:00
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada FOX, 16:00
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber FOX, 19:00
20:00 Mucize Doktor FOX, 20:00
23:55 Hepsi Benim FOX, 23:55
01:45 Zuhal Topal'la Sofrada FOX, 01:45
03:30 Temizlik Benim İşim FOX, 03:30
04:30 Kadın FOX, 04:30
06:00 Şevkat Yerimdar FOX, 06:00
12 Kasım 2020 tarihli STAR yayın akışı:
07:00 Mesut Yar İle Bugün STAR, 07:00
09:45 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah STAR, 09:45
13:15 Gerçeğin Peşinde STAR, 13:15
16:30 Yeni Bir Ev STAR, 16:30
18:30 Star Haber STAR, 18:30
20:00 SİNEMA Kocan Kadar Konuş 'Yerli Sinema' STAR, 20:00
22:30 Kocan Kadar Konuş STAR, 22:30
00:30 Asura. Çılgınlar Şehri STAR, 00:30
03:00 Demet Ve Alişan İle Sabah Sabah STAR, 03:00
05:00 Erkenci Kuş STAR, 05:00