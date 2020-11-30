TV Yayın akışı 1 Aralık Salı! Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları
TV Yayın akışı 1 Aralık 2020 Salı! Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları
1 Aralık Salı 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı
11:30 Yeni GelinTekrar
12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
18:45 Show Ana HaberCanlı
20:00 Güldür Güldür ShowYeni Bölüm
23:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği
01:45 ÇukurTekrar
05:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 TEKRAR Sihirli Annem
09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?
11:00 TEKRARFatmagül'ün Suçu Ne?
13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta
16:00 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var
18:45 CANLI Kanal D Ana Haber
20:00 YENİ BÖLÜM Hekimoğlu
00:15 TEKRAR Bir Annenin Günahı
03:00 TEKRAR Yatıya Misafirim Var,
05:00 TEKRAR Küçük Ağa
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI
10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI
12.45 AŞK YENİDEN
16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM
19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI
20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM
00.15 ZÜMRÜDÜANKA
03.00 KEFARET
05.00 BABAM SINIFTA KALDI
06.00 ŞEVKAT YERİMDAR
TV8 YAYIN AKIŞI
06:00Oynat BakalımProgram
07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram
08:30Oynat BakalımProgram
09:30MasterChef TürkiyeYarışma
14:15Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma
20:00MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma
00:15Doğduğun Ev KaderindirDizi
02:30Doya Doya ModaYarışma
04:308x8Program
05:15Bilginiz OlsunProgram
ATV YAYIN AKIŞI
08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber
10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13: 00 atv Gün Ortası Haber
14: 00 Beni Bırakma
16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence