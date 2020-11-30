TV Yayın akışı 1 Aralık Salı! Show TV, ATV, Kanal D, FOX TV, TV8 yayın akışları

1 Aralık Salı 2020 Çarşamba YAYIN AKIŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı GünlerCanlı

11:30 Yeni GelinTekrar

12:45 Turgay Başyayla İle Lezzet YolculuğuTekrar

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı

18:45 Show Ana HaberCanlı

20:00 Güldür Güldür ShowYeni Bölüm

23:15 Yağmur: Kıyamet Çiçeği

01:45 ÇukurTekrar

05:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeTekrar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 TEKRAR Sihirli Annem

09:00 YENİ BÖLÜM Neler Oluyor Hayatta?

11:00 TEKRARFatmagül'ün Suçu Ne?

13:00 YENİ BÖLÜM Gelinim Mutfakta

16:00 YENİ BÖLÜM Yatıya Misafirim Var

18:45 CANLI Kanal D Ana Haber

20:00 YENİ BÖLÜM Hekimoğlu

00:15 TEKRAR Bir Annenin Günahı

03:00 TEKRAR Yatıya Misafirim Var,

05:00 TEKRAR Küçük Ağa

FOX TV YAYIN AKIŞI

08.00 İSMAİL KÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT CANLI

10.45 ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN CANLI

12.45 AŞK YENİDEN



14.00 TEMİZLİK BENİM İŞİM YENİ BÖLÜM16.00 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA YENİ BÖLÜM19.00 SELÇUK TEPELİ İLE FOX ANA HABER CANLI20.00 BARAJ YENİ BÖLÜM00.15 ZÜMRÜDÜANKA03.00 KEFARET05.00 BABAM SINIFTA KALDI06.00 ŞEVKAT YERİMDAR

TV8 YAYIN AKIŞI

06:00Oynat BakalımProgram

07:158'de Sağlık / Yeni BölümProgram

08:30Oynat BakalımProgram

09:30MasterChef TürkiyeYarışma

14:15Doya Doya Moda / Yeni BölümYarışma

20:00MasterChef Türkiye / Yeni BölümYarışma

00:15Doğduğun Ev KaderindirDizi

02:30Doya Doya ModaYarışma

04:308x8Program

05:15Bilginiz OlsunProgram

ATV YAYIN AKIŞI

08: 00 Kahvaltı Haberleri Haber

10: 00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13: 00 atv Gün Ortası Haber

14: 00 Beni Bırakma

16: 20 Esra Erol'da 194.Bölüm - Eğlence

