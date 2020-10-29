TV'de İlk Nasipse Olur Bu akşam Show TV'de İzle 29 Ekim
Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur.
Nasipse Olur Filmi Hikayesi ve Oyuncuları
Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.
YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2020
06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar
08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm
09:45 Yeni GelinTekrar
11:15 Kalp AtışıTekrar
13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı
19:23 Büyük Cumhuriyet Konseri
20:00 Nasipse OlurTV'de ilk
22:30 Nasipse Olur
00:45 RamoTekrar
03:15 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar