TV'de İlk Nasipse Olur Bu akşam Show TV'de İzle 29 Ekim

Nasipse Olur Filmi Hikayesi ve Oyuncuları

Küçük kasabasında büyük hayalleri olan Günfer’in hayatı peş peşe gelen felâketlerle altüst olur. Günfer kahramanım dediği babasını kanserden kaybeder. Bu ani ölümün şokunu atlatmadan bu kez amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı ekmek fırınlarına mafya dadanır. Tüm bu yaşadıkları yetmezmiş gibi evlilik hayalleri kurduğu Yaşar’ın kendisini aldatması bardağı taşıran son damla olur. “Boyabatlı’nın umudunun bittiği yerde inadı başlar” derler. Küçük dünyasında büyük umutları olan Günfer, ‘Ya nasip’ diyerek her türlü felâketin üstesinden gelmek için mücadele etmeye başlar. Başına gelen bütün felâketlerin tesadüfen tanığı olan Gökhan, her seferinde Günfer’in imdadına hızır gibi yetişir.

YAYIN AKIŞI 29 EKİM 2020

06:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiTekrar

08:00 Kendine İyi BakYeni Bölüm

09:45 Yeni GelinTekrar

11:15 Kalp AtışıTekrar

13:45 Öykü Gürman ile Günün YemeğiYeni Bölüm

15:15 Didem Arslan Yılmaz'la VazgeçmeCanlı



18:45 Show Ana HaberCanlı19:23 Büyük Cumhuriyet Konseri20:00 Nasipse OlurTV'de ilk22:30 Nasipse Olur00:45 RamoTekrar03:15 Kuzey Yıldızı İlk AşkTekrar

CANLI İZLE