TV'de İlk Hedefim Sensin Bu akşam Star TV'de İzle 29 Ekim

Hedefim Sensin

Ata Demirer’in senaryosunu kaleme aldığı Hedefim Sensin’in yönetmen koltuğunda Kıvanç Boruönü oturuyor. Çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu eden Hedefim Sensin’in oyuncu kadrosunda ise Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri yer alıyor.

Yönetmen: Kıvanç Boruönü

Oyuncular: Ata Demirer, Demet Akbağ ve Gonca Vuslateri

Konusu:

Hedefim Sensin, çiğ köfte satarak geçimini sağlayan Zekeriya Taştan’ın hikayesini konu ediyor. Genç bir adam olan Zekeriya Taştan, İstanbul sokaklarında çiğ köfte satarak geçimini sağlar. Oldukça geveze bir adam olan Zekeriya’nın başına ne gelirse çenesinden gelir. Bir gün konuşmaması gereken bir yerde ve zamanda yine kendisini tutamaz. Ama bu sefer başına büyük bir dert alır ve İstanbul’u terk etmek zorunda kalır. Artık onun yeni yuvası ilk defa ayak bastığı Gökçeada olur. Burası Zekeriya’nın hayatı için adeta bir dönüm noktası olur. Gökçeada’ya gelmesi ile hayatı değişen sadece Zekeriya değildir. Onun gelişi ile birlikte Hafize’nin, Leyla’nın ve Yarım Hasan’ın hayatı da bambaşka bir hal alır.

Yayın Günü: 29 Ekim Perşembe

Yayın Saati: 20:00

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