TV'de İlk "Galaksinin Koruyucuları 2" Filmi Bu akşam Kanal D'de Canlı İzle 5 Kasım 2020

Orijinal adı : Guardians of the Galaxy Vol. 2

Yönetmen : James Gunn

Türü : Aksiyon, Bilimkurgu, Komedi

Oyuncular : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper

Konu : Ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

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