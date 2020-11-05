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TV'de İlk "Galaksinin Koruyucuları 2" Filmi Bu akşam Kanal D'de Canlı İzle 5 Kasım 2020

Başrollerinde Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista ve Bradley Cooper'ın olduğu "Galaksinin Koruyucuları 2" filmi Kanal D'de!

Gündem 05.11.2020, 01:15
TV'de İlk "Galaksinin Koruyucuları 2" Filmi Bu akşam Kanal D'de Canlı İzle 5 Kasım 2020
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Orijinal adı     : Guardians of the Galaxy Vol. 2

Yönetmen      : James Gunn

Türü                : Aksiyon, Bilimkurgu, Komedi

Oyuncular      : Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Bradley Cooper

Konu              : Ekip uzayın uzak noktalarına yolculuklar ederken bir yandan da galaksiyi korumak adına farklı maceralara atılıyor. Koruyucular, artık aileleri haline gelen ekipte birbirlerini düşmanlara karşı korumak için savaşırken, Starlord olan Peter Quill’in gizemli geçmişinin sırları da çözülmeye başlıyor. Eski düşmanlar yeni müttefiklere dönüşürken, hayranların klasik çizgi romanlardaki favori karakterleri kahramanlarımızın yardımına koşuyor.

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