TV'de İlk Bizim İçin Şampiyon Filmi Bu akşam Fox TV'de Canlı İzle 1 Kasım 2020

İstanbul’a iyi bir jokey olmak için gelen Halis Karataş’ın bu hayalini gerçekleştirme serüveni, Bold Pilot’la tanışmasıyla başlar. Ama bu yolculuğun sonunda ortaya çıkan tablo, Halis’in beklentisinin çok üstündedir: ikisi de efsane olmuşlardır. Yola, ikisinin de çok sevdiği birini, Begüm’ü, hayata bağlamak amacıyla çıkarlar; ama beklemedikleri bir şey olur: Koca bir topluma umut olurlar. 1990’ların ortaları. Türkiye’nin siyasal kararsızlık, enflasyon ve umutsuzlukla bunaldığı yıllar. Umutların neredeyse tükendiği o yıllarda halk katıldığı tüm yarışları en sondan gelerek kazanmayı başaran bu ata ve jokeyine yürekten bağlanır. Çünkü o insanlar kendilerini yarışın son metrelerinde bu ikilinin bulunduğu yerde hissederler: En geride. Ama bu kazanmayacakları anlamına gelmez. Çünkü yarış bitiş çizgisinde bitmektedir ve o çizgiyi ilk geçen Bold Pilot ve üstündeki Halis Karataş’tır.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON KONUSU

Şampiyon, efsane yarış atı Bold Pilot sayesinde bir araya gelen Halis Karataş ve Begüm Atman arasındaki büyük aşkın hikayesini konu ediyor. Gerçek bir hikayeden uyarlanan filmde, Türk atçılığının önemli ismi Özdemir Atman'ın sahibi olduğu Bold Pilot, at yarışı ile ilgilenmeyenlerin bile sevgisini kazanan bir attır. Bold Pilot ve onun daimi jokeyi Halis Karataş, birlikte unutulmaz başarılara imza attılar. İkilinin 1996 yılı Gazi Koşusu'ndaki 2:26:22'lik rekoru hala geçilemedi. Bold Pilot'ın diğer bir başarısı da, Halis Karataş ve Begüm Atman'ın bir araya gelmesine vesile olması.

Ünlü jokey ve Begüm Atman arasındaki destansı aşkın konu edildiği filmin yönetmen koltuğunda, Ahmet Katıksız oturuyor. Senaryosunu Katıksız ile Serkan Yörük'ün kaleme aldığı filmde ünlü jokey Halis Karataş'a Ekin Koç, Begüm Atman'a ise Farah Zeynep Abdullah hayat veriyor. Türkiye Jokey Kulübü eski başkanlarından Özdemir Atman'ı ise usta oyuncu Fikret Kuşkan canlandırıyor.

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON OYUNCULARI KİMLER?

Ekin Koç (Halis Karataş)

Farah Zeynep Abdullah (Begüm Atman)

Fikret Kuşkan (Özdemir Atman)

Sibel Taşcıoğlu (Meral Atman)

Ali Seçkiner Alıcı (Hasan Karataş)

Serkan Ercan (Yaşar)

Erdem Akakçe (Mümin Çılgın)

Sekvan Serinkaya (Gülağa)

Merve Altınkaya (Zeynep Atman)

Melis Sezen (Esra Atman)

Şenay Dede (Lale Atman)

Mert Denizmen (Tuncay Uşaklı)

Oğuz Kara (Erdi Karataş)

Nurhan Özenen (Doktor Neşe)

Burak Tamdoğan (Doktor Hakan)

Nalan Kuruçim (Meliha Karataş)

BİZİM İÇİN ŞAMPİYON FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün de destek verdiği Şampiyon filminin çekimleri Veli Efendi Hipodramı'nda gerçekleştirildi. İstanbul, Adapazarı, Bursa ve Konya olmak üzere 4 farklı şehirde 50 günde çekilen filmde, Bold Pilot'ı canlandıran atlar, bilgisayar ortamında 2D/3D desteği ile birbirlerine benzetildi.

EFSANE YARIŞ ATI BOLD PİLOT'IN HİKAYESİ

Bold Pilot'u ilk gördüğü anı 'O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım' sözleriyle ifade eden Halis Karataş, hayatında önemli bir yer edinen efsaneyi anlatıyor.

Henüz 19 yaşında, umut vaat eden bir jokey olan Halis Karataş, Özdemir Atman'ın sahip olduğu Atman ekürisinde işe başladı.

Üç sene sonra yolları genç bir tay olan Bold Pilot'la kesişti. Atman, Bold Pilot henüz iki yaşında minik bir tayken, Halis Karataş'a çalıştırması için başka bir atı önerirken, Karataş, Bold Pilot'a baktı ve "İzin verin ben bu atı çalıştırayım" diyerek Türkiye'ye bir efsane kazandırmanın ilk adımını attı. Karataş, Bold Pilot'a 'vurulma' anını şöyle anlatıyor:

"Özdemir Atman'ın iki atına binmiştim. 1991'de 'Asya Atçılık Konferansı' için 'en başarılı jokey' olarak beni seçmişlerdi. Ve o sırada Özdemir Bey'le tanıştık, kendisiyle çalışmamı teklif etti. Bold Pilot ile de 1994'Te şubat ayının 26'sında tanıştık. Özdemir Bey yeni gelen tayları çalıştırıp, hangi atımızın iyi olduğuna dair onları sıralamamızı istedi. Dört tayın ardından sıra Bold Pilot'a geldi. Daha iki yaşında bebekti. Onda takılı kaldım. Diğer taylara hiç binmedim."

"BİR YARIŞ ATINDAN BİR STAR DOĞMUŞTU"

Her gün Bold Pilot'ı çalıştırmaya başlayan Karataş'a göre, sadece onu görmek için hipodromları dolduran kalabalığın sevgilisi, Türkiye'nin en ünlü atının farkı, ışığıydı:

"O zamana kadar öyle bir safkan ne gördüm, ne bindim ne de çalıştırdım. İnanılmaz bir ışığı ve şampiyon edası vardı. Asildi, farklı bir ruhtu. Yarışa çıktığımızda etrafa bakmayı severdi. Her şeyi dikkatlice izler, bugün farklı bir şey var mı analiz ederdi. Duruşu özeldi, gelir gezinti yapar, bir durur etrafı dinler, kendini hazır hissetmeden antrenmana bile başlamak istemezdi. Hemen farkı görürdünüz. Atçılıkla, at yarışıyla hiç ilgisi olmayan insanların dahi 'Bold Pilot' dendiği zaman gözlerindeki ışıltıyı görebilirdiniz. Bir yarış atından bir star doğmuştu. O koştuğu zaman ona özel seyirci gelirdi. Sırf onu görmek için hipodroma üç kat insan dolardı. Padoğa girdiği an alkış tufanı kopardı. 'Bold Pilot' hemen her koşusunda startingbox'a girerken huysuzluk yapar, tehlike yaşardı. Bir süre sonra o kendini sakatlamasın diye hipodromdaki insanlar birbirlerini susturmaya başlamışlardı. Tribünlerden çıt çıkmazdı. Bold Pilot da bunu hissederdi. Böyle güçlü bir sevgi vardı takipçileriyle arasında."

"2 YILDA 30 YARIŞ 21 GALİBİYET"

1996-98 yılları arasında Karataş ve Bold Pilot ikilisi, birlikte rekorları kırıp, şampiyonlukları göğüsledi; birlikte 30 yarış, 21 galibiyet yaşadı. Art arda birinci oldukları 11'lik seri yaptılar. Bu sırada ünlü jokeyin hayatında eşzamanlı olarak başka büyük bir fırtına koptu: Özdemir Atman'ın kızıyla olan dostluğu, aşka dönüştü...

Şöyle anlatıyor:

"Eşimle, babası Özdemir Bey'le ilk seyahatte, 1991'de Phuket'te tanıştık. Sonra aileyle görüşmeye başladım ve dost olduk. Özdemir Bey ile çalışmaya başladıktan sonra ailenin bir ferdi olmuştum. Beni yemeklere çağırırlardı. Begüm'le çok iyi anlaşırdık, yıllarca çok iyi arkadaştık. Arkadaşken de her şeyi paylaşırdık. Dertlerimizi, sıkıntılarımızı, sevinçlerimizi... Sonra arkadaşlığımız aşka döndü. Onda öyle bir yürek vardı ki, tarifi yok.."

BOLD PİLOT MEZARI NEREDE?

Bizim İçin Şampiyon' adlı sinema filmine konu olan efsane yarış atı Bold Pilot'un mezarı Adapazarı'nda yer alıyor.

Türk Jokey Halis Karataş Kimdir?

1972 yılında, Sivas'ın Gürün ilçesinde dünyaya geldi. Pek çok ferdi binicilik sektöründe çalışan altı çocuklu bir aileye mensup idi. Amcası ve babası seyis, ağabeyi ise jokey olan Halil Karataş'in ailesi, bu uğraşları nedeniyle 1980 yılında İstanbul'a geldi. Halil Karataş, 14 yaşında eğitimini bırakarak ailesinin etkisiyle binicilik sektörüne girdi. İlk defa 1987 yılında Benhur isimli bir atla yarışıp birincilik elde etti. Çok kısa bir süre içinde 50 yarış kazanma şartını yerine getirerek jokey oldu.

Halil Karataş, eski TJK başkanlarından Özdemir Atman'ın sahip olduğu "Bold Pilot isimli tayla 1996 yılında Gazi Koşusunu 2.26.22 derece ile kazanarak pist rekoru kırdı, bu rekor 2016 yılı itibarıyla halen kırılamamıştır.

2003 yılında Özdemir Atman'ın kızı olan yarış atı yetiştiricisi Begüm Atman ile evlendi. Çiftin, Azra ve Özdemir adını verdikleri iki çocukları oldu. Begüm Karataş, 2014 yılında meme kanseri nedeniyle hayatını kaybetti. Çiftin aşkları ve efsane yarış atı Bold Pilot'un öyküsü Bizim İçin Şampiyon (2018) adıyla sinema filmi olmuştur.

Karataş, 20 Temmuz 2012 tarihinde İstanbul Veliefendi Hipodromu'nda koşulan 7 yarışın tümünü kazanarak Türkiye rekoru kırdı ve böylece 28 Eylül 1996'da İngiltere'deki Ascot festivalinde aynı gün 7 koşu kazanan Frankie Dettori'nin dünya rekoruna ortak oldu. Başarısı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından Üstün Başarı Ödülü ile mükafatlandırıldı.2014 yılında eşi Begüm Karataş vefat etti

30 Ekim 2020 itibariyle bindiği 24289 at ile 6637 birincilik kazanmıl olan Karataş, yarışseverler tarafından "Sihirbaz" lakabıyla tanındı. Kariyeri boyunca 6 Gazi Koşusu şampiyonluğu yaşadı.

2016'da pop müzik şarkıcısı Soner Turan'ın "Yorgundum" adlı klibinde oynamıştır(2016). Halk tarafından çok sevilen Karataş'ın önemini belirtmek için "okeyde arataş, jokeyde karataş" sözü kullanılmaktadır.

Ünlü jokey, 27 Ağustos 2020 tarihinde yarış başlamadan önce atına şiddetli bir yumruk atması ile gündeme geldi ve davranışı tepkilere neden oldu.