TV'de İlk Ağır Romantik Bu akşam Show TV'de Saat 20.00 da

Ağır Romantik

Aslı üniversiteden henüz mezun olmuş, naif, duygusal ve entelektüel bir kızdır, babası Nejat bey üniversitede arkeoloji profesörü olarak hocalık yaparken, annesi Nermin ise doktorluk yapmaktadır. Tek kız olarak el bebek gül bebek büyütülen, bir dediği iki olmayan Aslı, ilişki konusunda yıllardır hayalindeki beyaz atlı prensi bekler fakat ona kavuşamaz. Onun için sevgilisi olacak erkek ince ruhlu, romantik, kibar, duygusal, ve tam bir centilmen olmalıdır.

TV'de İlk Ağır Romantik Bu akşam Show TV'de İzle 3 Ocak 2021

AĞIR ROMANTİK FİLMİ KONUSU

Aslı Egeli, heykeltıraş annenin ve profesör babanın konservatuarda okuyan genç kızıdır. Bir gün, Beyoğlu’nda gezerken bir adamın saldırısına uğrar ve çantası çalınır. Korku ve panik içindeki Aslı’ya, Kerem çantasını bulmasında yardımcı olur. Bu zorunlu buluşmadan sonra; Aslı ve Kerem’in arasında, aşk ve evlenmeye kadar uzanan romantik bir ilişki başlar. Başlangıçta, Kerem Aslı’nın alışkın olmadığı bir dünyadan gelse de kendisini büyük şirketlere danışmanlık yapan bir finansal uzman olarak tanıtır.

Kerem’in babası, İstanbul’un en büyük hırsızlık çetesinin reisidir. Aslı’nın dayısı ise, bu korsan çetesini yok etmek isteyen Polis Şefi Danyal’dır. Yani, Aslı ve Kerem’in hoşbeş günü, asla unutamayacakları bir güne dönüşür.

AĞIR ROMANTİK OYUNCULARI

TUVANA TÜRKAY

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 yılında İstanbul'da doğdu. Beykent Üniversitesi Radyo TV Sinema bölümünde okuyan Türkay henüz 9 yaşındayken reklam filmlerine oynamaya başladı. Çeşitli kurumlardan oyunculuk, şan ve diksiyon dersleri alan Tuvana Türkay, 2009 yılında yayınlanan “Ayrılık” dizisinde yer aldı. İlk sinema filmi “Güvercin Uçuverdi”de Atalay Demirci ile başrolde oynayan Türkay, ayrıca “Kara Para Aşk”, “Yer Gök Aşk”, “Sen Sağ Ben Selamet”, “Bir Nefes Yeter”, “Deli Gönül” gibi birçok dizi ve filmde yer aldı.