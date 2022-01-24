Türkiye'de Emlak | Röportaj Adam (Sansürsüz)
Son bir yılda özellikle artan konut ve kira fiyatları ülkenin büyük bir kesimi için büyük bir problem oluşturuyor. Peki ev sahipleri ve emlakçılar için öyle mi? Türkiye'de emlak belgeselimiz yayında. Keyifli seyirler.
Gündem 24.01.2022, 10:36
Son bir yılda özellikle artan konut ve kira fiyatları ülkenin büyük bir kesimi için büyük bir problem oluşturuyor. Peki ev sahipleri ve emlakçılar için öyle mi? Türkiye'de emlak belgeselimiz yayında. Keyifli seyirler.